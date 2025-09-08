Vasco Rossi e l'amore con Laura Schmidt, la speciale dedica per il compleanno: "Tu sei più bella di tutte"

Per Vasco Rossi è tempo di lasciarsi andare a una speciale dedica nei confronti della moglie Laura Schmidt. Un messaggio importante nel giorno del compleanno della compagna di vita con la quale vive da oltre 40 anni un amore importante. Vasco Rossi ha colto l’occasione nelle scorse ore per una dedica alla moglie nel giorno del compleanno, il cantante di Zocca ha speso parole molto importanti per la sua Laura: “Buon compleanno alla mia Laurina! Oggi c’è anche l’eclissi della Luna rossa… un giorno perfetto.

Se c’è chi è troppo bella tu lo sei di più. La Laurina mi cascò in testa come la Luna e la verità è che l’ho amata dal primo momento in cui l’ho vista. Una passione travolgente!” ha scritto Vasco Rossi su Instagram spendendo una dedica per la compagna di vita con la quale ha affrontato momenti felici e difficoltà nel corso degli anni.

Vasco Rossi festeggia il compleanno della moglie Laura Schmidt: fan impazziti

Dopo il messaggio di auguri di Vasco Rossi per la sua dolce metà non poteva mancare la valanga di commenti dei fan. La coppia formata dal cantante emiliano e la storica moglie è anche una coppia particolarmente apprezzata dai fan, che non hanno perso occasione di complimentarsi:

“E’ la perfetta complice di una vita spericolata” si legge in uno dei tanti commenti circolati su Instagram sotto lo scatto postato da Vasco Rossi per la moglie che ha compiuto 55 anni. E ancora oggi a distanza di tanti anni la storia d’amore tra Vasco Rossi e Laura Schmidt corre spedita alla velocità della luce, fin dal 1986.

