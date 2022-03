Vasco Rossi e Marracash in “La pioggia alla domenica”/ Duetto inedito: “Un poeta…”

Vasco Rossi e Marracash duettano insieme nel brano “La pioggia alla domenica”, rilasciato quest’oggi, venerdì 25 marzo 2022, su tutte le piattaforme digitali e in radio. I due artisti donano una nuova veste a uno dei brani contenuti nell’album “Siamo qui” e, durante una diretta social, non hanno perso l’occasione per ribadire l’eccezionalità della collaborazione, visto che con Blasco non è facile collaborare, tanto che negli anni i suoi duetti si contano letteralmente sulle dita di una mano.

Vasco Rossi, polemica concerto a Trento: è caso politico/ "Problemi di sicurezza"

Eppure, Marracash ha conquistato Vasco Rossi, che proprio sui suoi social ha spiegato: “Marra mi piace, è nato ai tempi del rap, ma ha la penna del cantautore. Quando mi ha chiesto di campionare ‘Gli angeli’ per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli ‘La pioggia alla domenica’. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente”.

Vasco Rossi, tra depressione e tre malattie "mortali"/ Quali sono?

VASCO ROSSI E MARRACASH: UN INSOLITO DUETTO

Marracash, sul proprio profilo Instagram, ha risposto: “Ho sempre ritenuto Vasco Rossi uno dei più grandi poeti del Novecento, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali. Finalmente ho realizzato un sogno e sarò ospite in un suo brano”.

Come si legge su “TV Sorrisi e Canzoni”, “i due artisti hanno deciso di devolvere i proventi del singolo a ‘Save the Children’, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, a favore dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina”. Inoltre, Vasco e Marracash torneranno finalmente in tour: il primo “partirà il 20 maggio con il mega evento di Trento per poi proseguire a Milano, Imola, Firenze, Napoli, Roma, Messina, Ancona e Torino”. Il rapper, invece, “girerà l’Italia con il suo ‘Persone Tour’ nei mesi estivi e da settembre tornerà nei palazzetti con tutte le date posticipate dei mesi precedenti”.

Vasco Rossi: i suoi amori e flirt/ Da Barbara D'Urso e il matrimonio con Laura Rossi Schmidt

© RIPRODUZIONE RISERVATA