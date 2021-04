“Vasco Rossi ha dato una bottarella a Barbara D’Urso”/ Stoccata di Pio e Amedeo!

Gli irriverenti Pio e Amedeo tornano a colpire nella seconda puntata di Felicissima Sera. Chi conosce il duo sa che non ha peli sulla lingua e lancia spesso stoccate non da poco. È quanto accaduto questa sera, 23 aprile, all’inizio della seconda puntata del loro nuovo show dopo aver annunciato il primo ospite Claudio Baglioni. Tutto parte quando Amedeo Grieco svela che Pio avrebbe voluto in studio Vasco Rossi e non lui; da qui l’inizio di una serie di battute che culminano con Barbara D’Urso. La conduttrice viene infatti citata quando Amedeo chiede a Pio perché Vasco Rossi avrebbe dovuto accettare l’invito a Canale 5: “Lui è da Canale 5”, spiega D’Antini, che così motiva “Vasco Rossi ha dato una bottarella a Barbara D’Urso quando era giovane o no? Se non è Canale 5 questo!”

Federico, papà di Amedeo Grieco/ "Solo dopo la morte di mamma Rosa ma..."

Barbara D’Urso e Vasco Rossi hanno avuto una storia?

Una stoccata quella di Pio D’Antini che non cade nel vuoto e, anzi, è destinata a sollevare un poi di mormorio, soprattutto visto il passato di Barbara D’Urso e Vasco Rossi. All’inizio della loro carriera si è infatti parlato di una storia d’amore che, stando ai gossip, sarebbe finita per volere del cantante, desideroso di concentrarsi sulla sua carriera senza ‘distrazioni. Un antefatto che meglio spiega la battuta del duo comico su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Maria Finizio, Federico e Alice, moglie e figli Amedeo Grieco/ "Siamo fieri di lui"Cristina Garofalo e Chiara, moglie e figlia Pio D'Antini/ Dediche d'amore "Tu sei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA