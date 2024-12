Vasco Rossi – I magnifici 7: anticipazioni del documentario dedicato ai concerti di San Siro

Sabato 28 dicembre 2024, la prima serata di canale 5 è dedicata totalmente alla musica, in particolare a quella di Vasco Rossi che, da anno dopo anno, si conferma come il re indiscusso degli stadi. L’estate 2024, infatti, è stata segnata dall’ennesimo record del rocker di Zocca che non riesce a rinunciare al tour e al contatto diretto con il proprio pubblico. L’estate 2024, in particolare, è stata segnata non solo dai quattro concerti di Bari, ma anche dai 7 live consecutivi che Vasco ha tenuto a San Siro, considerato il tempio della musica live. San Siro è uno degli stadi a cui il rocker è più legati insieme al proprio pubblico che, puntualmente, percorre migliaia di chilometri pur di non perdersi un concerto nello stadio milanese. Ai concerti di San Siro è stato dedicato il docufilm intitolato “I magnifici 7” in cui i fan di Vasco potranno rivivere le emozioni vissute dal vivo e ascoltare anche la voce dei protagonisti.

Vasco Rossi – I magnifici 7: gli ospiti

Difficilmente sul palco di un concerto di Vasco Rossi salgono ospiti musicali a meno che non si tratti di occasioni speciali come accaduto a Modena Park. Il grande protagonista di un tour di Vasco è il rocker di Zocca insieme alla sua musica. Tuttavia, tra il pubblico, sono tanti i colleghi che si trasformano in fan per vivere una serata davvero speciale e tali amici vip sono i testimoni di racconti speciali che saranno trasmessi nel corso del docufilm “I magnifici 7”.

Oltre alla voce di un veterano della musica italiana come Eros Ramazzotti, non manca il tributo degli artisti più giovani, cresciuti con la musica di Vasco e che, oggi, condividono con lui le classifiche discografiche come Gazzelle, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Tedua, Bresh, Olly. Spazio, poi, anche a Luca Argentero, che definisce quella di Vasco “la più grande storia della musica italiana”, Roberto Bolle, Ornella Muti, Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

Vasco Rossi – I magnifici 7: le canzoni

In più di 40 anni di carriera, sono tantissime le canzoni che hanno segnato momenti importanti della vita di oltre 400mila fan che hanno assistito ai “magnifici 7” di San Siro. Nella scaletta del docufilm in onda questa sera non mancano canzoni che sono diventate dei veri e propri manifesti del pensiero di Vasco come “Blasco Rossi”, “Asilo Republic”, “Gli spari sopra”, “C’è chi dice no”, “Jenny è pazza”.

Non manca, poi, la vena romantica con Se ti potessi dire, Incredibile romantica, Ridere di te fino all’immancabile chiusura con Canzone, Vita spericolata e Albachiara.

Come vedere in diretta streaming I magnifici 7

E’ un sabato sera speciale ed imperdibile quello di oggi di canale 5 che dedica un’intera serata alla musica di Vasco Rossi. Il docufilm “I magnifici 7” può essere visto in diretta televisiva a partire dalle 21.39 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, inoltre, è possibile vedere in streaming il docufilm anche in un momento successivo.