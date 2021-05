Vasco Rossi/ “I Maneskin? Come me lottano per fare rock italiano”

Anche Vasco Rossi, dalla sua casa di Zocca, ha fatto il tifo per i Maneskin durante l’Eurovision Song Contest. Il rocker li aveva già sostenuti durante l’avventura sanremese: “La Ferragni ha fatto un tweet per Fedez, io l’ho fatto per i Maneskin. Quando hanno vinto non ci potevo credere”, ha detto a la Repubblica. Vasco ha scoperto il gruppo romano grazie alla moglie Laura: “Mi sono incuriosito, li ho guardati e mi hanno colpito: sono giovani, belli e soprattutto rock”. Il rocker ha molto apprezzato la loro canzone “Zitti e buoni”: secondo Vasco il riff di chitarra iniziare è quello di un vero pezzo rock. Il testo gli ha ricordato la sua “Siamo solo noi”: “Ho sentito quel senso di ribellione, di voglia di andare contro la società omologata che provavo io”. Il Blasco si rivede molto nei Maneskin, che hanno ripreso la sua battaglia di fare il rock italiano: “Negli anni 80 eravamo in pochi, io, la Nannini… ma in quel periodo non eri considerato uno normale. Solo nei primi anni Novanta con i concerti di San Siro credo di essere riuscito a dimostrare che potevamo essere credibili anche noi, non solo i Rolling Stones”.

Vasco Rossi: “Nei Maneskin rivedo me stesso”

Sulle pagine di la Repubblica Vasco Rossi ha spiegato cos’è per lui il rock: “È libertà, provocazione, voglia di dire quello che non ti piace. È anche sesso. E la capacità di mettere insieme dei testi che dicono qualcosa con lo spettacolo che fai, con i gesti, i movimenti”. Per il rocker di Zocca la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 è molto importante perché grazie a loro non è andato in onda il solito stereotipo dell’italiano con la fisarmonica e il mandolino. Però Vasco, dall’alto della sua esperienza, ha qualche consiglio da dare a Damiano David e compagni: “Ora viene il difficile. Non bisogna accontentarsi, devono rimanere arrabbiati affamati. Devono cerca di pensare poco al grande successo e mettersi subito a scrivere altre canzoni belle come questa. L’altra grande sfida, e quella di restare insieme, nei gruppi nascono sempre frustrazioni”. Nel corso dell’intervista Vasco ci ha tenuto a dire di aver fatto la prima dose di vaccino anti-Covid.

