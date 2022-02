Vasco Rossi: i suoi amori e flirt/ Da Barbara D’Urso e il matrimonio con Laura Rossi Schmidt

Vasco Rossi, il matrimonio con Laura Schmidt e il flirt con Barbara D’Urso

Il mondo dello spettacolo celebra Vasco Rossi, arrivato a 70 anni. La rockstar di Zocca ha avuta davvero una “Vita spericolata”, contrassegnata da successi e cadute. Attualmente Vasco Rossi è sposato con Laura Schmidt. I due si sono conosciuti alla fine degli anni ’80 e stanno insieme da ben 34 anni. Una storia dalla quale è nato il terzo figlio di Vasco (Luca Rossi Schmidt, venuto alla luce nel 1991) e che i due hanno suggellato con un matrimonio celebratosi nel 2021 con una cerimonia privata. Non si sa molto della sua attuale moglie, probabilmente perché molto riservata. Prima di lei, anni fa, Vasco Rossi ha anche avuto una relazione con la conduttrice Barbara D’Urso. Lei stessa ha dichiarato tempo fa: “Vasco Rossi era uno spettacolo.. Bello come il sole, magro, sano, con i denti suoi, è stato un amore travolgente”.

Vasco Rossi, le altre ex fidanzate

Vasco Rossi si è sposato nel 2021. Del suo rapporto con Laura Schmidt, che ha origini tedesche da parte di padre e ha lavorato presso l’agenzia investigativa di Tom Ponzi, il cantante emiliano aveva raccontato a Vanity Fair: “Quando ho capito che Laura era perfetta per me? Quando mi sono reso conto che potevo guardare la tv con lei seduta a fianco. Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva. Con Laura no: non mi frega niente di farlo perché so che a lei non frega niente che io lo faccia”. Per quanto riguarda le altre storie d’amore del rocker, sicuramente la storia d’amore con Stefania Trucillo è quella che più l’ha segnato visto che è stata quella in cui ha dato alla luce il suo primo figlio, Davide. Invece Lorenzo è nato successivamente da quella con Gabriella Sturani. Negli anni gli sono stati affibbiati un’infinità di storie d’amore o semplicemente di flirt di cui moltissimi non sono stati confermati dalla realtà.

