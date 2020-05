VASCO ROSSI/ Videomessaggio: “Non chiamatelo ‘distanziamento sociale’, per me è più…”

Pubblicità

Vasco Rossi è il primo artista a fare il suo ingresso virtuale sul “palco”, che, nel caso di questo Concerto del Primo maggio 2020, è più una “vetrina” televisiva. Il cantautore di Zocca sembra in forma, per nulla provato dalla segregazione che perdura ormai da quasi due mesi. Ci prova, Vasco, a dare un messaggio di “speranza” ai suoi fan. Per questo motivo, sceglie accuratamente persino le parole da usare: “‘Distanziamento sociale’ è una formula brutta, sa di disgregazione sociale”. E precisa: “Si dovrebbe chiamare ‘distanziamento fisico’”, a indicare che si tratta più di un distaccamento di corpi, che di anime. Poi racconta la genesi dell’idea di partecipare con un videomessaggio: “Visto che non si può festeggiare tutti insieme, l’idea è stata quella di fare una cosa virtuale. Mi hanno chiesto di salutarvi tutti, quindi lo faccio, sperando di poter tornare presto a riabbracciarvi fisicamente”. Clicca qui per il messaggio di Vasco Rossi. (agg. di Rossella Pastore)

Vasco Rossi tra i protagonisti del Concerto del Primo maggio

Vasco Rossi è tra i protagonisti della trentesima edizione del Concertone del Primo Maggio, che verrà trasmesso come sempre su Rai 3 e Radio 2, dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, con contributi live e registrati anche in altri luoghi in tutta Italia. Una partecipazione molto attesa quella di Vasco, che molto probabilmente canterà i suoi successi da un palco montato in Piazza Maggiore a Bologna. Per il rocker di Zocca, questa è la terza partecipazione alla kermesse musicale organizzata dai sindacati dai lavoratori, dopo la sua presenza sul palco del 1999 e del 2009. Vasco doveva partire quest’estate con il suo tour, ma in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte del Governo, sulle varie date vige una grande incertezza. Quest’ultima riguarda anche le date di giugno in cui l’artista doveva prendere parte al “Non Stop Live” del 10 giugno, al Firenze Rocks alla Visarno Arena, gli i-Days al MIND Milano Innovation District del 15. Non si hanno conferme per i concerti al Rock in Roma al Circo Massimo, del 19 e 20 giugno e della sua partecipazione all’evento conclusivo all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola del 26 dello stesso mese.

Vasco Rossi, l’appello di Stefano Massini

Vasco Rossi, minacciato di morte su Facebook di recente, ha aderito all’appello fatto da Stefano Massini, al microfono di Piazzapulita, con i quali chiede di tenere conto del ruolo dell’arte e della cultura nella vita delle persone e di far ripartire i concerti e gli eventi del mondo dello spettacolo. Inoltre, dopo la conferenza stampa, tenuta dal premier Giuseppe Conte agli inizi di aprile, il cantante tramite i social ha chiesto di far sapere qualcosa sui concerti, incalzato dalla domanda di un fan che gli chiedeva informazione sui live in programma. Molto attivo sui social, l’artista italiano, si è recentemente ha pubblicato il video di un giovane chitarrista che ha suonato la sua storia “Sally” a Piazza Navona, complimentandosi con lui, scrivendo “Kom…plimenti”. Nei giorni di quarantena sono molti a cantare “Liberi Liberi” del Komandante, canzone con cui Eros Ramazzotti ha omaggiato l’amico, pubblicando il testo sotto un video delle frecce tricolore.

Trent’anni di carriera

Vasco Rossi quest’anno festeggia i trenta anni di carriera. Diventato famoso con “Albachiara” ha venduta nella sua carriera più di 40 milioni di dischi e tenuto oltre 800 concerti. Nel 2019, ha vinto il Rockol Awards per il miglior concerto live. Tra i suoi successi ci sono: “Gli spari sopra”, “Vado al massimo”, “Canzoni per me” e “Stupido hotel”. Il Komandante ha tre figli ed è nonno di due nipoti Rome e Lavinia. Dal 1987 ha una storia d’amore con Laura Schmidt, con cui ha avuto il figlio Luca, nel 1991 e che ha sposato a Zocca nel 2012, in una cerimonia riservata a cui sono state poche persone.

