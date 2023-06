Vasco Rossi, il tenero saluto per la nipotina Lavinia al concerto di Bologna/ “Un momento indimenticabile…”

Vasco Rossi in concerto a Bologna, la dedica per la piccola Lavinia: “Sei bellissima!”

E’ ampiamente partito il nuovo tour italiano di Vasco Rossi, con un roboante esordio nella terra che lo ha cresciuto sia come uomo che come artista; l’Emilia Romagna. L’ultimo concerto a Bologna è stato caratterizzato dall’ennesimo bagno di folla per il rocker più amato d’Italia e la serata è stata impreziosita da un aneddoto davvero toccante. Come racconta il Corriere della Sera, nel bel mezzo della festa l’attenzione di Vasco Rossi è stata richiamata da una presenza particolare nel backstage; la sua tenera nipotina Lavinia.

Alla vista della sua nipotina Lavinia nel backstage, Vasco Rossi non si è trattenuto per l’emozione e si è lasciato andare ad un: “Sei bellissima”, urlato a squarciagola. La tenera bambina, nel video che racconta quegli attimi, era visibilmente emozionata e con un sorriso stampato sul volto. La gioia di quel momento è stata ancor meglio descritta da Lorenzo Rossi Sturani, figlio del rocker e padre della tenera Lavinia. E’ stato proprio lui a pubblicare la clip sui social con tanto di toccante didascalia. “La tua dolcissima ingenuità da bambina non ti faceva credere che tutte quelle persone fossero lì per lui, per il nonno Vasco!“.

Lorenzo Rossi Sturani, figlio Vasco Rossi: la commovente didascalia al video di Laviniavasc

Lorenzo Rossi Sturani – figlio di Vasco Rossi riconosciuto nel 2003 – continua nella didascalia del video che racconta l’incontro della piccola Lavinia con il celebre nonno. “Sono così tanti? Ma non è possibile, sono tutti sassolini!… E’ così amore, così tanti, ti prometto che un giorno li vedrai da vicino; e quel giorno è arrivato“. Il figlio di Vasco Rossi racconta la conversazione con la piccola Lavinia, quasi incredula del seguito che il suo dolce nonno riesce ad ottenere ad ogni imperdibile concerto. Per lei era evidentemente un sogno poter far parte di quel mucchio di “sassolini” e l’emozione è stata per tutti palpabile. “Ieri, i tuoi occhi azzurro cielo, hanno visto che non sono sassolini, ma persone che amano il nonno come lo ami tu, come lo amo io. Quel nonno che stai imparando a conoscere e che a Natale guardi intimidita”.

Il racconto di Lorenzo Rossi Sturani – figlio di Vasco Rossi – è toccante sotto ogni punto di vista, soprattutto quando argomenta sul tenero rapporto tra nonno e nipotina. “…Quel nonno che ti guarda dolcemente e che sembra timido, invece canta davanti a migliaia di sassolini da più di 40 anni. Quel nonno che ieri ci ha regalato un momento indimenticabile. Ma ancora più indimenticabile il tuo abbraccio, forte, fortissimo, dopo che il nonno ti ha salutata”. Anche il pubblico presente al concerto ha letteralmente esultato alla vista di quella scena colma d’amore e dolcezza, e Lorenzo Rossi Sturani chiude così la didascalia al video. “Eri emozionata come mai ti avevo vista prima e quel tuo abbraccio mentre piangevo dall’emozione ha cancellato dalla mia vita anni di tristezza, sofferenze e dolore“.











