Vasco Rossi, il toccante post sui social in ricordo di suo padre Carlino/ “Ricordo ancora l’ultima volta…”

Vasco Rossi, il commovente ricordo di suo padre Carlino

Un rocker è considerato per antonomasia una personalità forte, quasi burbera e schiva; la realtà dei fatti dimostra sempre più spesso come si tratti unicamente di una falsa etichetta. Dietro l’aspetto artistico esiste un’emotività che prescinde dall’opinione dominante; lo mettono in evidenza i testi elaborati dal punto di vista emozionale e la capacità di raccontare con empatia e connessione. Un esempio di tale assunto è senza dubbio Vasco Rossi che, come riporta Optimagazine, si è messo in evidenza per un toccante post sui social dedicato alla scomparsa di suo padre.

Angelica Baraldi "Vasco Rossi si innamorò di mia mamma"/ Rivelazione choc al Grande Fratello 2023!

Come spiega il portale, Vasco Rossi ha perso sua padre Carlino nel lontano 1979; precisamente proprio il 31 ottobre. In occasione della triste ricorrenza, il rocker ha voluto ricordare il genitore con un post su Instagram denso di emozioni e che ha commosso non solo i suoi fan. “Il 31 ottobre del ’79 improvvisamente muore mio padre. Eravamo in un appartamento di 70-80 metri quadri a Zozza io e mia mamma. E’ riuscito a comprare l’appartamento, ma non avevamo altro”.

Vasco Rossi ricorda papà Giovanni Carlo/ "Non ha visto niente, ma sarebbe stato orgoglioso di me"

Vasco Rossi e l’ultimo ricordo prima della morte di suo padre Carlino

Di parola in parole, il post pubblicato su Instagram da Vasco Rossi – e riportato da Optimagazine – dedicato alla scomparsa di suo padre Carlino diventa sempre più struggente e malinconico. “Mi ricordo che l’ultima volta che l’avevo visto mi aveva montato le doppie finestre; poi è partito e non l’ho più visto…”. E’ evidente che per il rocker l’improvvisa e prematura scomparsa di suo padre sia ancora oggi fonte di dolore, un vuoto che evidentemente mai potrà essere colmato.

Vasco Rossi "bloccato" da Facebook per una sua canzone/ "Fuori legge e fuori di testa!", lo sfogo del rocker

“E’ proprio come se avesse voluto dire: ‘guarda, ti ho sistemato, adesso che sei in casa che è di proprietà vostra posso andarmene tranquillamente’. O meglio: ‘io me ne vado e tu… è ora che ti svegli’ “. Prosegue così il post di Vasco Rossi pubblicato su Instagram in ricordo del padre, per poi concludere con un semplice ma simbolico: “Grazie, papà”. La toccante didascalia è stata posta ad una foto in bianco e nero dove si può ben vedere proprio irl rocker in giovane età in compagnia del compianto genitore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA