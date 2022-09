Vasco Rossi, la storica fan “Toffee” è morta/ Daniela Volponi investita con il cane

Il fan club di Vasco oggi è un po’ più vuoto. È morta infatti Toffee, soprannome di Daniela Volponi, storica fan di Vasco Rossi che dal 1983 non ha mai perso un tour del cantante, seguito per tutta Italia, che tra l’altro è riuscita più volte ad incontrare. Il suo era un nome storico: tutti la conoscevano, tutti le volevano bene. Sotto il palco di Blasco c’era sempre lei, pronta a cantare a squarciagola le canzoni del suo più grande idolo.

Toffee era innamorata di Vasco e non solo: tutti la descrivono come una persona solare, appassionata della vita, della natura e dei suoi cagnolini. E proprio al fianco del suo cagnolino, Daniela ha perso la vita. La storica fan del rocker stava accompagnando il cucciolo nella passeggiata mattutina quotidiana e stava attraversando la strada vicino casa sua quando è stata investita. La 57enne è stata travolta, trascinata e uccisa da un’auto lungo la Statale Flaminia.

Come è morta Daniela Volponi

La storica fan di Vasco Rossi, che tutti conoscevano come Toffee (proprio come la canzone di ‘Blasco’), abitava poco lontano dal luogo in cui ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, spiega Rai News, un’auto, la Mercedes che viaggiava verso Ancora, avrebbe frenato per far attraversare la donna ma dietro sarebbe sopraggiunta un’altra macchina che avrebbe tamponato la prima, sbalzandola alcuni metri in avanti. L’impatto tra i due veicoli, dunque, avrebbe spinto in avanti proprio la Mercedes che avrebbe dunque travolto la donna.

Toffee, dal 1983 seguiva Vasco in giro per l’Italia. Non si era mai persa un tour e aveva un ruolo primario anche nel fan club ufficiale del rocker. Tante volte i due si erano incontrati dal vivo, prima o dopo i concerti, come dimostrano anche le foto. L’ultimo concerto di Vasco Rossi al quale Daniela aveva partecipato è stato a giugno scorso ad Ancona, allo stadio Del Conero.













