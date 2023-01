Vasco Rossi, l’augurio di Capodanno 2023 é un giallo/ C’entra Tiziano Ferro

Vasco Rossi posta lo stesso messaggio di auguri di Tiziano Ferro: il caso web di Capodanno 2023

Nelle ore segnate dalla domenica festiva in cui si celebra il benvenuto al nuovo anno con il Capodanno 2023, Vasco Rossi diventa protagonista di un curioso caso social che vede coinvolto anche Tiziano Ferro. Il caso web nasce dal momento che il profilo Twitter del rocker condivide in queste ore il medesimo post di auguri generali di buon anno nuovo 2023, che ha rilasciato via Instagram l’account ufficiale di Tiziano Ferro. C’é chi, tra i fan veterani del cantautore di Xdono, taccerebbe il rocker di E … di plagio social. Tuttavia, in origine al curioso caso online potrebbe esservi un errore commesso dal team management oppure dallo stesso Vasco.

Nel dettaglio, il caso vede il profilo Twitter del Blasco condividere la stessa foto e la medesima descrizione, del post di auguri di buon anno 2023 che immortala Tiziano Ferro insieme all’amata Margherita. «Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno! (Per par condicio questa volta nella foto c’è Margherita)», si legge tra le righe della descrizione del post in cui Tiziano si lascia ritrarre in dolce compagnia con la figlia, dopo essere diventato papà di due figli lo scorso anno. Un particolare alquanto bizzarro, che ora dà vita alle congetture più disparate tra gli utenti attivi nel web.

Le confetture web sul caso del momento

E c’é chi, tra i commenti sarcastici, a margine del caso, scrive sibillino: “Me lo ricordava diverso Vasco Rossi”. Tra le ipotesi del caso, formulate dal web, si impone più che probabile la posta secondo cui i due cantautori sarebbero gestiti online dal medesimo social media manager. In tal caso, quindi, quest’ultimo potrebbe erroneamente condiviso il post del cantautore di Latina sui rispettivi profili social di entrambi i due artisti protagonisti del giallo web di Capodanno 2023. Tuttavia, in queste ore, si registra poi la cancellazione del post “incriminato” dal feed social di Vasco Rossi, volta a mettere a tacere il chiacchiericcio web sull’accaduto e una guerra tra i fandom dei due colleghi artisti sul nascere.

