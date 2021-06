Vasco Rossi/ Le sue canzoni hanno ispirato tre numeri di Dylan Dog

Vasco Rossi sarà omaggiato in tre avventure di prossima pubblicazione di Dylan Dog, uno dei fumetti italiani più amati e venduti della Sergio Bonelli Editore. Il personaggio protagonista incrocerà il destino del rocker in tre episodi che sono stati ispirati proprio a tre sue canzoni più note: Sally, Albachiara e Jenny è pazza. Vasco ha annunciato la notizia sui suoi profili social pubblicando la copertina del numero 418 ”Sally” con altre immagini riguardanti la collaborazione. Per la prima volta nella storia dell’Indagatore dell’Incubo i due mondi, quello della musica rock e quello del fumetto italiano, si incontrano per una edizione speciale. Quest’anno infatti Dylan Dog compie trentacinque anni, non si sa ancora però la data di uscita del nuovo numero e nemmeno cosa sarà chiamato a fare il personaggio di Vasco Rossi al suo fianco.

Roberto Recchioni su Vasco Rossi in Dylan Dog

Il fumettista Roberto Recchioni, che collabora con la casa editrice Bonelli da tanti anni, e che dal 2013 è curatore ufficiale di Dylan Dog, ha spiegato così l’idea di introdurre la figura di Vasco Rossi nel fumetto: ”Come avete capito dalla copertina, la Sally del titolo è proprio quella cantata da Vasco Rossi, perché la storia che avete tra le mani (così come le due che seguiranno) è stata concepita assieme al Blasco nazionale, in una originale rielaborazione horror dei temi del ‘provocautore‘ (la definizione è sua) di Zocca. Per combinarne la poetica a quella di Tiziano Sclavi, abbiamo deciso di rivolgerci alla regina dell’orrore, l’oscura e morbosamente geniale Paola Barbato, che, da par suo, ha confezionato una storia del tutto personale, eppure perfettamente aderente al mondo di Vasco”. Sempre Recchioni ha fatto sapere che i disegni sono stati affidati a Corrado Roi, mentre dall’annuncio fatto sui social della Sergio Bonelli Editore scopriamo che il dipinto che ritrae Dylan insieme al rocker è un lavoro di Fabrizio Di Tommaso.

