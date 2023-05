Vasco Rossi “Meloni? È simpatica”/ “Berlusconi ha rimbecillito il Paese con…”

Vasco Rossi: “Il primo a usare il linguaggio del rock in italiano”

Vasco Rossi è pronto a tornare in tour, le date sono già sold out, dal 2 giugno con la data zero allo Stadio Romeo Neri di Rimini. In una lunga intervista al Corriere della Sera il rocker ha raccontato alcuni aneddoti della sua infanzia fino a parlare della situazione attuale in Italia. Parlando della sua gioventù ha detto: “Ho sempre avuto le idee chiare. Fino a 20 anni pensavo si potesse cambiare il sistema, dopo ho costruito un sistema mio. Mi sono inventato un lavoro come disc jockey con la radio private e poi è partita questa avventura delle canzoni. Ho imparato dai cantautori, ma sono stato il primo, assieme a Nannini e Bennato, a usare il linguaggio del rock in italiano”.

Il padre Giovanni Carlo è morto a soli 56 anni e non ha potuto assistere al suo successo del figlio: “Credo sarebbe stato orgoglioso. L’avrebbe vissuta come un riscatto”. La madre Novella, invece, accoglieva nella casa di Zocca i fan del figlio.

Vasco Rossi: “Giorgia Meloni è simpatica, ma…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Vasco Rossi ha commentato la situazione politica italiana, senza nascondere la sua preoccupazione: “Giorgia Meloni è simpatica ma spero che dopo le dichiarazioni da propaganda elettorale prevalgano le posizioni più ragionevoli soprattutto per quello che riguarda i diritti civili”. E ha aggiunto: “Ma facciamo attenzione, lo dico anche a me stesso di non abbassare la guardia su conquiste faticose e ora messe in discussione. La storia ci insegna che quando qualcosa può andare male… lo farà”. Secondo il rocker il “male assoluto della società” è la pubblicità: “Berlusconi l’ha sdoganata e ha rimbecillito il Paese con le sue tre televisioni. Il problema è stato che poi è pure entrato in politica”.

