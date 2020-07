Vasco Rossi mette su pancia/ Le foto post lockwdon mostrano il rocker…

Il Komandante non ha di certo bisogno di tenersi in forma per essere amato come è dal pubblico, ma di sicuro in molti hanno avuto modo di scoprire che il lockdown ha fatto male anche a Vasco Rossi. Ad immortalare il rocker è Chi che sul suo ultimo numero ha mostrato le “forme” un po’ pronunciate dalla star nostrana che non ha superato la sua prima prova costume, almeno secondo il settimanale di Alfonso Signorini che lo immortala con la pancetta messa su in questo periodo in cui tutti siamo stati costretti in casa. In questi mesi Vasco Rossi ha trascorso la quarantena in quel di Bologna ma appena è stato possibile, il mese scorso, ha lasciato il centro città per trasferirsi sulla costa, nella sua amata Rimini, dove occupa la suite al Grand Hotel non tanto per godersi il mare quanto per un po’ di relax in piscina insieme ad un gruppo di collaboratori che si trova con lui per lavorare al prossimo capitolo della sua vita musicale.

VASCO ROSSI A CACCIA DELLA FORMA FISICA PERFETTA?

Vasco Rossi, così come tutti gli altri artisti musicali, è ancora in attesa di capire quando potrà tornare ad incontrare i suoi fan ai live e, proprio durante questa pausa forzata dai concerti, si dedicherà a nuovi progetti ma anche alla ricerca della forma fisica un po’ rilassata in questi mesi. Vasco Rossi in queste ultime ore si è dedicato al relax, alla piscina e a tanta bicicletta condividendo alcuni momenti anche con i fan nelle storie di Instagram in attesa che le date del nuovo tour “Se ti potessi dire” riprendano dopo il rinvio a giugno 2021.



