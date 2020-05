Vasco Rossi “Pannella era il mio alter ego politico”/ “Onesto ma provocatore e rock!”

Pubblicità

Marco Pannella oggi, 2 maggio 2020, avrebbe compiuto 90 anni. Tanti sono gli omaggi che il mondo della politica e del giornalismo hanno riservato oggi all’indimenticato leader radicale, portato però nel cuore anche da chi con la polita c’entra ben poco. È infatti una dedica sentita e toccante quella fatta da Vasco Rossi a Pannella, che ha avuto modo di conoscere e frequentare. Su Instagram il cantante ha condiviso alcuni scatti con lui, accompagnando a questi parole di grande stima e ammettendo di essersi ritrovato molto nelle sue visioni. “Le idee radicali di Pannella, per combinazione, erano molto simili alle mie, ai temi delle mie canzoni: – ammette Vasco, che specifica – abbattere il pregiudizio, sospendere il giudizio, tolleranza, anticlericalismo e (cosa non da poco) antiproibizionismo.” Quello di Pannella è stato per lui “un approccio moderno alla vita sociale, con l’uomo e i suoi diritti al centro di tutto, davanti anche alle logiche di partito, di sinistra, di destra o di centro.”

Pubblicità

Vasco Rossi elogia Marco Pannella: “Un provocatore di coscienze. Decisamente Rock”

Vasco Rossi ammette di aver trovato negli anni grosse affinità di pensiero con Marco Pannella, tanto da ammettere “Avevo praticamente il mio alter ego politico: anticonformista, contro l’ipocrisia. Un provocatore di coscienze. Decisamente Rock.” Anche perché nel leader radicale ha trovato “Un idealista nel tentativo di ‘s-bigottismo’ e di cambiamento della società italiana, un uomo politico onesto che, al posto dei salotti, sceglie sempre la provocazione e la piazza e che inoltre”. Così conclude la sua dedica con una riflessione provocatrice: “ha sacrificato il suo patrimonio personale: quanti altri lo fanno?”





© RIPRODUZIONE RISERVATA