Vasco Rossi perde le staffe dopo l'assalto dei fan: "Non faccio parte del pacchetto vacanze"

Il celebre cantante originario di Zocca nelle scorse ore è stato preso d’assalto da parte dei fan durante la sua permanenza in Puglia. Vasco Rossi senza troppi giri di parole si è lasciato andare a uno sfogo dopo aver notato l’invadenza dei fan, che, una volta compreso di poter incontrare Vasco nella meravigliosa terra, hanno cercato ogni modo per andare incontro al cantante e scattare una foto con il loro idolo. Intervenuto su Instagram dopo essere stato travolto da una tempesta di fan, Vasco Rossi ha risposto per le rime:

Blanco in gara a Sanremo 2026?/ Carlo Conti tenta il colpaccio tra i big: “Sta facendo fuoco e fiamme…”

“Ci tengo a chiarire una cosa: non faccio parte del ‘biglietto vacanza’ dell’hotel… sono qui solo come ospite pagante. Quello che faccio lo faccio per puro piacere e con la mia disponibilità. Grazie davvero a tutti per l’affetto” ha detto l’artista scocciato ma mantenendo comunque un fare ironico nei toni.

Rissa con Fedez, Naska rompe il silenzio ma glissa su presunto flirt con Chiara Ferragni/ "Non mi interessa"

Vasco Rossi e l’amore per la Puglia

Ancora prima dell’assalto dei fan, il cantante amatissimo da svariate generazioni, ha rotto il silenzio dicendo la sua sulla Puglia, una terra ospitale alla quale ha dimostrato di essere sempre molto legato:

“Vengo in vacanza in questa splendida terra da molti anni. Amo questa struttura: immersa nel verde, si mimetizza nella natura con un’architettura straordinaria che rispetta l’ambiente. È diventata la mia seconda casa… e sono orgoglioso di essere cittadino onorario della Puglia creativa” le parole del cantante sempre sui social. Ancora una volta invece i fan non hanno perso occasione per ribadire quanto sia forte l’affetto che nutrono nei confronti dello stesso Vasco Rossi.

Travis Kelce, chi è il marito di Taylor Swift/ "Il nostro amore è esploso all'improvviso"