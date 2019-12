VASCO ROSSI/ Quel pomeriggio in incognito a Bologna e… (Vasco Rossi Non stop live)

Vasco Rossi ha appena trascorso il Natale nella sua Zocca, sedendosi a tavola con gli amici della giovinezza e gustandosi i tortellini della mamma Novella. L’incontro fra il Komandante e i fan non è di certo mancato, anche se a volte preferisce l’anonimato, come dimostrato di recente dalla sua presenza a Bologna, in piazza Maggiore, in incognito. Sono trascorsi tanti anni da quel 1965, quando il Blasco vince l’Usignolo d’Oro grazie alla sua Come nelle fiabe. “Per me era come New York, non sapevo neanche dov’era”, racconta agli ammiratori. “Dando a Vasco quel che è di Vasco… il recordman dell’estate milanese rimane lui col primato dei sei stati di San Siro riempiti fino all’orlo e si prepara ad un 2020 da festival”, dice invece in uno dei suoi ultimi post sui social.

VASCO ROSSI, IL FLASH MOB DEI FAN

I fan non dovranno comunque attendere molto prima di vederlo in tv, visto che Canale 5 trasmetterà nella prima serata di oggi, lunedì 30 dicembre 2019, il suo Vasco Rossi Non stop live, il film sugli ultimi due tour del Kom e che precederà l’uscita del blu-ray, previsto per il prossimo 24 gennaio 2020, sia in versione standard che Deluxe a un prezzo maggiorato. L’amore degli ammiratori per Vasco Rossi è sempre stato senza confini. Uno dei meriti del Blasco è di essere riuscito a raccogliere diverse generazioni di appassionati della musica grazie alle sue canzoni e all’energia che ancora oggi dimostra di possedere sul palco. Appena ieri, 29 dicembre 2019, il flash mob che gli ammiratori hanno organizzato presso lo stadio di San Siro, che a detta di Vasco rappresenta un po’ come una sua seconda casa.

IL NUOVO PEZZO PER IRENE GRANDI

“Sentirete che bomba”, scrive in questi giorni sui social, annunciando di aver iniziato a scrivere un brano per Irene Grandi, in previsione della sua partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Non si tratta della prima volta che il Kom affida alla collega uno dei suoi testi: in passato ha realizzato La tua ragazza sempre, che la Grandi ha portato all’Ariston nel 2000 e che l’ha premiata con un secondo posto. Il 2019 invece è stato più che importante per Vasco, che come ricorda nelle Storie ha festeggiato i 40 anni dall’uscita della sua Non siamo mica gli americani, 30 per Liberi Liberi e 20 per Rewind, tre delle sue più grandi hit.



