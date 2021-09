Vasco Rossi, Siamo solo noi – Sei come 6/ Scaletta e diretta: magia a San Siro

Vasco Rossi, Siamo solo noi – Sei come 6: diretta e anticipazioni

Sabato 11 settembre, in prima serata, Canale 5 trasmette “Vasco rossi Siamo solo Noi – Sei come 6”, il documentario dedicato a Vasco Rossi e ai sei concerti che il rocker di Zocca ha tenuto nel 2019. Migliaia di fans, in attesa del tour 2022 che riporterà Vasco ad esibirsi dal vivo, potranno rivivere l’emozione di quelle serate magiche. Il VascoNonStopTour è stato un evento immenso che ha permesso a Vasco di battere l’ennesimo record. Sei date sold out e fan giunti a Milano da ogni angolo d’Italia per poter partecipare a quella che, per il popolo di Vasco, non è solo un tour, ma una vera e propria festa del rock.

Per celebrare le sei giornate di Milano è stato realizzato un vero e proprio documentario dal titolo “Vasco rossi Siamo solo noi – Sei come 6” in cui lo spettatore è immerso nell’atmosfera del concerto. Come un vero flachback, i fans di Vasco hanno così la possibilità di immergersi nella preparazione dello show, di seguire il rocker nel backstage e di ascoltare, attraverso la sua voce, l’emozione vissuta sul palco davanti al proprio pubblico.

Vasco Rossi, Siamo solo noi – Sei come 6: le parole dei colleghi e le parole del rocker

La voce narrante del documentario dedicato a Vasco Rossi è quella di Gerry Scotti. Lo speciale “Vasco rossi Siamo solo noi – Sei come 6”, comincia con due interviste esclusive che il rocker di Zocca ha rilasciato alla vigilia VascoNonStopTour. Spazio, poi, alle parole dei colleghi che si lasciano trascinare dalle emozioni della musica di Vasco.

Nel corso della serata, spazio a Joe Bastianich, Alessandro Borghese, Victoria Cabello, Marco Camisani Calzolari, Luca Zingaretti, Giovanna Caprioli, Piero Chiambretti, Sfera Ebbasta, Riccardo Genovese, Ghali, Luigi Lamarina, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Enrico Nigiotti, Federica Panicucci, Max Pezzali, Luisa Ranieri, Pepsy Romanoff, Valeria Solarino e Diego Spagnoli.

La scaletta “Vasco rossi Siamo solo noi – Sei come 6″“

Tanti i successi che Vasco Rossi ha portato sul palco di San Siro per lo show nel corso delle sei serate. Ecco la scaletta completa canzoni “Vasco rossi Siamo solo noi – Sei come 6”:

La verità

Quante volte

Cosa succede in città

Cosa vuoi da me

Vivere o niente

Fegato, fegato spappolato

Asilo republic

La fine del millennio

Interludio

Portatemi Dio

Gli spari sopra

C’è chi dice no

Se è vero o no

Io N

Domenica lunatica

Ti taglio la gola

Rewind

Vivere

La nostra relazione

Tango della gelosia

Senza parole

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

