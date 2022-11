Vasco Rossi, Vasco Live sbanca con gli incassi/ Il record dei biglietti venduti

Vasco Rossi mette a segno un nuovo record: il dato di prevendite del Vasco live tour

Vasco Rossi torna ad appassionare i fedeli fan, mettendo a segno un nuovo record in musica, per le vendite dei biglietti del Vasco Live tour. Il tour che da tempo vede il Blasco tornare a intrattenere dal vivo i fruitori di musica, sulla scia degli allenamenti delle restrizioni anti-Coronavirus stabilitisi negli ultimi anni per il mondo dello showbiz, ha aperto le prevendite il 25 novembre 2022 intorno le undici del mattino. E a solo quattro ore dall’apertura delle prevendite Vasco Rossi ha segnato la cifra record di oltre 260mila biglietti venduti per il rinnovato Vasco live tour. Con l’intasamento dei centralini e piattaforme adibite per le vendite dei biglietti, quindi, Live nation annuncia l’apertura di altre due date di live concert, che si aggiungono alla scaletta in origine del Vasco live tour. Si aggiungo quindi altre due date di Bologna, mettendo la segno il numero di quattro date previste allo Stadio Dall’Ara, per il Vasco live tour 2022-2023.

Il 2022 vede Vasco Rossi regnare tra i Big della industria musicale made in Italy, come si apprende dal rapporto annuale Siae sui dati di vendita dei concerti, che di fatto consacra l’evento dello scorso 20 maggio alla Trentino Music Arena di Trento come il concerto più seguito in Italia del 2022, in assoluto.

Le info sulle vendite dei biglietti per il Vasco Live

Il tour Vasco Live 2022, inoltre, come riprende La Repubblica, ha conseguito anche quattro posizioni nella Top Ten della scorsa estate 2022 con i live ormai storici registrati al Circo Massimo di Roma, il concerto di Milano all’Ippodromo Snai La Maura ed il grande ritorno all’Autodromo di Imola. Nel frattempo, per ciò che concerne

le due nuove date di Bologna, le vendite dei biglietti aprono i battenti per il Blasco Fan Club dalle 10 del 29 novembre e per i clienti Vodafone Happy dalle ore 10 del 30 novembre. L’apertura aperta a tutti, indistintamente, delle vendite, partirà invece dalle 11:09 del 2 dicembre. Le due anteprime dei biglietti sono in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket, la vendita generale sarà invece aperta su tre biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.calendario completo delle date del Vasco Live 2023 prevede: 6 e 7 giugno Bologna; 11 e 12 giugno Bologna (Stadio Dall’Ara), 16 e 17 giugno Roma (Stadio Olimpico); 22 e 23 giugno Palermo (Stadio Barbera) e 28 e 29 giugno Salerno, (Stadio Arechi).

