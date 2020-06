Vasco Rossi “Vi presento Silvia”/ Ecco chi è la giovane che ha ispirato il brano

Chi è la Silvia che ha ispirato Vasco Rossi? Ieri è stato lui a mostrare il suo volto in occasione dei “suoi” 43 anni, ovvero quelli che sono trascorsi da quel 15 giugno del 1977 in cui usciva il primo 45 giri “Silvia e Jenny sono le prime canzoni, quelle riuscite meglio”. Così Vasco Rossi parla dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana e della sua carriera, quelli dopo i quali “il resto è storia”, gli stessi che sono “anche finiti nel balletto alla Scala”. Vasco Rossi ha deciso per questo di pubblicare sui social la foto del volto della sua Silvia un personaggio che “conosceva bene” e che “abitava vicino a casa sua” e poi racconta ai fan: “Ne avevo un’immagine solo mia, come per Albachiara. Una ragazzina di 14 anni, nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente. Ed è venuto fuori questo delizioso ritratto. Vista sempre con gli occhi del cantautore. E già lì si vedeva il mio stile a pennellate, immagini, invece di un racconto. Lei che si sveglia, una serie di scatti, un tratto un po’ impressionista. Uno sbocciare delicato, dove gli ormoni diventano fiori. Ero anche dalla sua parte quando si metteva il rossetto e la mamma non voleva”.

VASCO ROSSI SVELA IL VOLTO DELLA SUA SILVIA

Silvia ora è un’insegnante di filosofia in una scuola di Modena e lei stessa si era raccontata a Il Resto del Carlino rivelando il momento in cui ha capito che il brano era proprio ispirato a lei: “C’ero anche io la sera in cui Vasco presentò il suo 45 giri Jenny e Silvia al Punto Club di Zocca. Quando introdusse Silvia disse che si era ispirato a una ragazza che da poco si era trasferita da Zocca a Modena. Io non avevo collegato la cosa subito a me, ma vedevo che tutti mi guardavano, c’erano tutti i ragazzi di Zocca che si girarono verso di me e qualcuno disse ‘Guarda che sta parlando di te’. Allora in quel momento presi coscienza che ero proprio io. La sera stessa comprai il 45 giri”. E Jenny? Anche per l’altra donna “della sua vita”, Vasco Rossi ha delle rivelazioni da fare svelando che lei è la “trasposizione” dei suoi periodi di esaurimento nervoso “Jenny la pazza non era una figura femminile che conoscevo, ma rappresentava le mie paure e Jenny mi sembra un nome molto adatto. Da esaurita”.

Ecco il post integrale di Vasco Rossi e la foto della sua Silvia:





