Vasco Stolzi, chi è il truccatore di Raffaella Carrà/ “Ho seguito i suoi lavori per 40 anni”

Chi è Vasco Stolzi

Vasco Stolzi è uno dei truccatori italiani più famosi. Il suo nome è legato a tantissimi artisti del mondo dello spettacolo, in primis a Raffaella Carrà con cui ha lavorato per quarant’anni vivendo con profondo dolore la sua scomparsa, avvenuta a luglio 2021. Per anni, Vasco Stolzi ha lavorato come truccatore in Rai per poi continuare la propria carriera come make up artist indipendente. Sono tanti i personaggi famosi che ha conosciuto e con cui ha lavorato come Mara Venier, Edwige Fenech o Enrica Bonaccorti ma anche molti uomini come Giuseppe Pambieri o Enrico Montesano.

Con una grande passione per lo spettacolo, Vasco Stolzi, ai microfoni del portale Fotofortiwedding.it, racconta di aver sempre pensato di essere nato per lavorare nel mondo dello spettacolo. La grande occasione arriva con la Rai: “Ho seguito un corso per truccatori in RAI. Ho subito capito che quello sarebbe stato il lavoro del mio futuro! Ho quindi iniziato a lavorare, prima a fasi alterne poi si è liberato un posto da capo truccatore, ho partecipato alle selezioni e ho avuto il posto. Sono rimasto in RAI per 40 anni e poi ho continuato a lavorare come libero professionista”, spiega a Fotofortiwedding.it.

Vasco Stolzi e il legame con Raffaella Carrà

Il rapporto tra Vasco Stolzi e Raffaella Carrà inizia tanti anni fa. Lo stile e l’immagine della showgirl non sono mai cambiati. Nel corso degli anni, infatti, la Carrà ha sempre mantenuto, oltre al suo storico caschetto biondo, anche un trucco semplice e raffinato dietro il quale c’era proprio la mano di Stolzi.

“Raffaella Carrà è il personaggio che ho seguito in modo particolare per più tempo. Con lei abbiamo iniziato a lavorare nel 1980 con Millemilioni e poi ho seguito tutti i suoi lavori per 40 anni quasi consecutivi”, le parole dello storico truccatore della Carrà a Fotofortiwedding.it.

