Vasco Valerio e Lorenzo, marito e figlio Vittoria Belvedere/ “Stavamo per perderci”

Vasco Valerio e Lorenzo sono rispettivamente marito e figlio di Vittoria Belvedere, la bellissima attrice di cinema e fiction ospite del programma “Io e te” di Pierluigi Diaco in onda nel pomeriggio di Raiuno. Un amore importante quello tra l’attrice calabrese e produttore e finanziatore di diversi progetti cinematografici che si sono sposati nel 1999. La coppia è felicemente legata da 21 anni e insieme hanno avuto tre splendidi figli: Lorenzo, Emma e Niccolò. Una famiglia felice, anche se non sono mancati dei momenti di grande difficoltà per via di alcuni problemi di salute avuti dall’attrice che ha sofferto della malattia del Morbo di Basedow. Proprio questa patologia è stata la causa di una piccola crisi matrimoniale come ha rivelato proprio la Belvedere nel salotto televisivo di “Vieni da me” di Caterina Balivo. “Stavamo per perderci, mio marito era diventato un mammo a tutto tondo. Mi aveva spodestato dal ruolo di madre. Decideva orari delle poppate, della passeggiatina, come vestirlo. Mi sono sentita esclusa. Lui non se ne rendeva conto” ha confessato l’attrice che ha così deciso di lasciare tutto e partire per il Marocco.

Vittoria Belvedere: “Volevo lasciare Vasco Valerio”

La crisi matrimoniale tra Vittoria Belvedere e Vasco Valerio alla fine si è conclusa nel migliore dei modi. L’attrice, partita per il Marocco per motivo di lavoro, ha ricevuto la visita a sorpresa del marito e proprio in Marocco si sono ritrovati più innamorati di prima. “Grazie a questo Paese ho ‘ritrovato’ mio marito” – ha raccontato la Belvedere che non ha nascosto di aver pensato di voler mettere la parola fine al loro rapporto – “volevo lasciarlo, lui pensava che io avevo un altro uomo e chiama mamma per spiegarle che cosa gli avevo detto”. Per fortuna la coppia, proprio in Marocco, si è ritrovata più unica che mai come ha raccontato la stessa attrice: “abbiamo riscoperto l’amore”. Tutto è bene quel che finisce bene visto che la coppia ha anche tre figli Lorenzo, Niccolò ed Emma e il loro matrimonio è tra i più saldi nel mondo dello spettacolo. 21 anni d’amore tra il produttore cinematografico che gestisce diverse sale di cinema tra Roma,Verona e Vicenza.



