Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere: i due si sono sposati 26 anni fa e hanno messo al mondo tre splendidi figli

Si chiama Vasco Valerio il marito di Vittoria Belvedere. L’amore tra i due, che va avanti ormai da quasi trent’anni, è esploso grazie al lavoro comune: si sono conosciuti infatti sul set e dopo essersi innamorati sono convolati a nozze, mettendo al mondo tre figli. Il primo si chiama Lorenzo, la seconda Emma, il terzo invece Niccolò. Parlando dei suoi ragazzi, l’attrice ha raccontato: “Le prime due gravidanze non le avevo programmate: quando arrivarono, ero ancora sotto contratto, quindi a quattro mesi dal parto ero già di nuovo sul set. Finii per perdermi un pezzo di vita dei miei figli”. Con Niccolò, invece, per l’attrice è arrivata una scelta diversa: quella di prendersi un anno sabbatico e godersi la maternità che invece non era riuscita a vivere come avrebbe voluto nei primi anni dei suoi primi due figli.

Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere: ventisei anni di matrimonio

In tutto ciò, tra una recita a scuola dei suoi ragazzi e una scena girata sul set, Vittoria Belvedere è sempre rimasta al fianco del marito, al quale la lega un amore profondo e sincero nonostante i tanti anni passati assieme. Vasco Valerio, il marito di Vittoria Belvedere, resta infatti il suo punto fermo. Solo pochi mesi fa i due hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio: “Ventisei… Inizia ad essere un numero importante. Auguri amore mio” ha scritto l’attrice sui social.

Un amore profondo, come dicevamo, che all’epoca fece sognare i fan e che ancora oggi resta un bell’esempio di unione e rispetto, in un mondo sempre più frivolo e leggero. Nonostante i momenti di crisi vissuti negli anni, come ogni coppia, Vasco Valerio e Vittoria Belvedere continuano ad amarsi ogni giorno sempre un pochino di più, vivendo avventure sempre nuove ed emozionanti in giro per il mondo.