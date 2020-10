Vasco Valerio, marito Vittoria Belvedere/”Crisi matrimoniale? C’è stato un periodo..”

Vasco Valerio, chi è il marito di Vittoria Belvedere?

Vasco Valerio, questo è il nome del marito di Vittoria Belvedere. I due stanno insieme ormai da oltre vent’anni e il gossip non si è dovuto occupare, nel bene e nel male, della loro relazione che continua a gonfie vele senza scossoni. Oggi lei sarà ospite a Oggi è un altro giorno e potrà alzare il velo sulla sua vita personale e lavorativa facendosi portavoce della battaglia che in questi mesi stanno facendo gli operatori dello spettacolo per via delle restrizioni che penalizzano cinema e teatri. Ma chi è Vasco Valerio e come è riuscito a conquistare l’impenetrabile attrice dal viso d’angelo? Anche lui non è molto lontano dallo spettacolo ma, soprattutto, dall’organizzazione di eventi che è la sua principale occupazione. Classe 1964, Vasco Valerio è nato a Verona da una famiglia della Roma bene. Il padre è proprietario di diverse sale cinematografiche tra Roma, Verona e Vicenza, e questo lo porta subito ad appassionarsi al cinema.

Vasco Valerio, marito Vittoria Belvedere: “Crisi matrimoniale? C’è stato un momento in cui…”

Dalla lunga storia con la moglie Vittoria Belvedere, Vasco Valerio ha avuto la gioia della paternità per ben tre volte, con Lorenzo, ormai ventenne, con Emma e il piccolo Niccolò, dieci anni. Proprio la prima gravidanza, però, portò l’attrice ad un periodo di sbandamento per via di una crisi post parto che li stava portando verso la crisi. Fu un viaggio a riavvicinarli e da allora niente ha rovinato il loro matrimonio. Cosa racconterà oggi Vittoria Belvedere della sua vita al suo fianco?



