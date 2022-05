Vasco video “XI COMANDAMENTO”/ Apre tour 2022: oggi concerto a Milano con 80mila fan

Vasco Rossi ha pubblicato su YouTube il video di “XI COMANDAMENTO”, il brano che apre non soltanto l’ultimo album dal titolo “Siamo qui” bensì anche il suo tour, Vasco Live 2022. Le immagini sono state registrate a Trento in occasione della tappa di apertura dello scorso 20 maggio. Di fronte all’amato cantante c’era un pubblico composto da ben 120 mila persone. In pochi minuti il filmato del concertone è già stato visto da oltre 10 mila persone.

CONCERTO VASCO ROSSI MILANO 2022/ Biglietti e scaletta canzoni: fan sotto la pioggia

Ma l’artista non intende fermarsi: tra poche ore è atteso nuovamente sul palco. Questa sera, infatti, il suo tour farà tappa a Milano all’Ippodromo Snai La Maura per una data sold-out con 80 mila spettatori. Il calendario è fitto: in totale sono state inserite dieci tappe, i cui biglietti sono ormai però tutti esauriti. Ecco le date e i luoghi dei concerti in programma: il 28 maggio a Imola, il 3 giugno a Firenze, il 7 giugno a Napoli, l’11 e 12 giugno a Roma, poi il 17 giugno a Messina, il 22 giugno a Bari, il 26 giugno ad Ancona e chiusura il 30 giugno a Torino.

Vasco Rossi, concerto a Trento/ Scaletta, biglietti e ospiti: 120 mila all'evento

Vasco video “XI COMANDAMENTO”: un successo garantito

Il concerto di apertura del tour Vasco Live 2022 a Trento, come dimostra anche il video di “XI COMANDAMENTO” registrato proprio in quella occasione e pubblicato nelle scorse ore su YouTube, è stato un vero e proprio successo. Coloro che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti per una delle tappe, per questo motivo, non vedono l’ora di potere godere dello spettacolo. Alcuni potranno farlo già questa sera all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Il cantante, in occasione di questi dieci super eventi, si esibirà sui suoi brani più belli: da successi intramontabili come Alba Chiara, Sally e Vita Spericolata ai nuovi contenuti nell’ultimo album “Siamo qui”.

Vasco Rossi e Marracash in "La pioggia alla domenica"/ Duetto inedito: "Un poeta..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA