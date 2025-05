Il risanamento delle finanze del Vaticano non riguarda solo numeri e bilanci ma anche un delicato equilibrio tra le necessità economiche e le richieste spirituali: l’eredità lasciata da Papa Francesco a Leone XIV è profondamente segnata da una Santa Sede in difficoltà economica tanto che nel 2023, il deficit ha raggiunto 83,5 milioni di euro con le spese operative che ammontano a 1,23 miliardi e le entrate a 1,15 miliardi e a complicare maggiormente la situazione c’è il calo delle donazioni, specialmente dagli Stati Uniti che tradizionalmente hanno rappresentato una delle principali fonti di sostegno economico per il Vaticano.

LA FOLLA IN PIAZZA SAN PIETRO/ Il dono a cui guardano i cattolici pensando al nuovo Papa

Secondo quanto emerge dall’analisi di MilanoFinanza, nonostante la spending review intrapresa da Bergoglio abbia portato alcuni miglioramenti – tra cui la riduzione degli aiuti umanitari e il taglio delle spese non essenziali – la strada verso un risanamento completo è ancora lunga e insidiosa e in questo contesto, Leone XIV deve affrontare una Curia che consuma risorse ingenti (con 167,5 milioni destinati agli stipendi) e la difficoltà di far fruttare il patrimonio immobiliare, spesso poco redditizio: a questo si aggiungono le perdite legate agli scandali passati – come il caso del palazzo di Londra – che ha inciso pesantemente sui bilanci.

DIARIO USA/ Villanova pride: se papa Leone XIV “spinge” i New York Knicks

Nonostante le difficoltà, il nuovo Papa ha dimostrato determinazione nel voler rinnovare la gestione economica del Vaticano, con la creazione della Commissio de donationibus e il coinvolgimento di cardinali influenti come Timothy Dolan, cercando così di recuperare il flusso di offerte ma il suo obiettivo non è solo economico in quanto si tratta anche di non tradire mai la missione spirituale della Santa Sede, che rimane al centro delle sue scelte.

Vaticano: sfide interne e la necessità di un cambio culturale nella gestione delle finanze

Le difficoltà economiche che il Vaticano sta affrontando non sono solo il frutto di un deficit strutturale o di spese fuori controllo ma riflettono anche un sistema di gestione che necessita di un cambiamento profondo e radicale: la crisi delle donazioni è una delle principali cause che alimentano l’incertezza (nel 2023, l’Obolo di San Pietro ha registrato un calo dell’11,6%) un segnale preoccupante che indica non solo la difficoltà economica del Vaticano ma anche la crescente opposizione interna, soprattutto tra i fedeli conservatori.

POST-IT/ Nella lettera di Parolin lo stop alle chiacchiere sul Conclave e una lezione ai media

La concorrenza di altre confessioni cristiane – che sono riuscite ad attirare l’attenzione dei fedeli – ha ancor di più accentuato questa tendenza e l’approccio di Leone XIV dovrà puntare a un risanamento economico che vada oltre i numeri: sarà necessario anche un rinnovamento della Curia (che oggi assorbe risorse ingenti, tra cui i 167,5 milioni destinati agli stipendi e altre spese burocratiche) mentre il Vaticano cerca di risollevare la situazione con gli investimenti finanziari e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, ma queste misure non saranno sufficienti se non accompagnate da un cambiamento nella cultura interna.

La trasparenza – infatti – diventa un imperativo non solo per riconquistare la fiducia dei donatori e delle comunità internazionali ma anche per evitare che le difficoltà economiche indeboliscano la credibilità morale della Chiesa; il nuovo Papa è consapevole che ogni decisione economica deve essere presa con un occhio alla missione caritativa e con la certezza che l’autorevolezza della Santa Sede dipende dalla capacità di gestire le risorse in modo etico e trasparente.