Vaticano, svolta Green: arrivano auto elettriche/ Accordo con Volkswagen: “Incentiviamo mobilità sostenibile”

La Città del Vaticano prosegue nel perseguimento dello sviluppo sostenibile attraverso politiche ecologiche con lo scopo di proteggere e salvaguardare l’ambiente. Una vera e propria rivoluzione Green nella Santa Sede, con l’obiettivo di incentivare il risparmio energetico. Come spiega Sky Tg24, il Governatorato ha avviato un programma di sviluppo della mobilità sostenibile chiamato “Conversione Ecologica 2030”. In particolare è stato stilato un accordo con il gruppo Volkswagen, impegnata in una trasformazione aziendale per raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2050 e a ridurre l’impronta di carbonio dei propri veicoli del 30% entro il 2030.

Il progetto avrà come obiettivo quello di “sostituire gradualmente le vetture di propria proprietà dello Stato con veicoli elettrici, al fine di rendere il proprio parco auto a impatto zero entro il 2030; implementare la propria rete di ricarica nel territorio dello Stato e nelle zone extraterritoriali estendendone l’uso ai propri dipendenti; assicurare che il proprio fabbisogno energetico provenga esclusivamente da fonti di energia rinnovabili”. In seguito a tale accordo, il parco auto sarà a marchio Volkswagen e Škoda attraverso la formula del noleggio a medio e lungo termine.

Vaticano, auto elettriche Volkswagen: impatto zero entro il 2030

Il Vaticano diventerà quindi Green con la sostituzione dei propri veicoli con auto elettriche. Come spiega Corriere.it, Volkswagen fornirà alla Santa Sede una flotta di quaranta veicoli elettrici a partire dall’inizio del prossimo anno. Si tratta di un programma specifico di transizione ecologica che prevede appunto la completa sostituzione della flotta dei veicoli: entro fine decennio, infatti, si arriverà ad un parco auto completamente a zero emissioni. Arriveranno al Vaticano anche le colonnine di ricarica per le auto.

I primi modelli di auto elettriche consegnati al Papa sono due Volkswagen ID.3. Nel corso dei prossimi anni arriveranno anche i Suv ID.4, ID.5 e altri modelli a marchio Skoda. Il programma è stato redatto dal Governatorato della Città del Vaticano ed è dedicato completamente alla mobilità sostenibile. Il progetto si chiama “Conversione Ecologica 2030” e lo scopo è appunto quello di rendere il parco auto a disposizione della Santa Sede completamente a impatto zero entro il 2030.











