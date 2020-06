Vaticano, verbali incastrano Torzi/ Mons Carlino “Pena Parra mi disse come procedere”

Pubblicità

Emergono nuovi dettagli sui verbali relativi all’inchiesta choc che ha portato all’arresto di Gianluigi Torzi, il broker accusato di estorsione nella gendarmeria della Santa sede. Secondo gli investigatori – scrive Repubblica – Monsignor Mauro Carlino sarebbe l’ultimo tra gli “emissari della Segreteria di Stato” incaricati di portare a termine la trattativa con Torzi in merito all’acquisto da parte del Vaticano di un immobile a Sloane Avenue, a Londra. Carlino, ex segretario del cardinale Becciu, è indagato per estorsione in concorso con lo stesso Torzi, Enrico Crasso e Fabrizio Tirabassi, per il presunto ricatto che il broker avrebbe messo a punto “incutendo timore di gravi danni agli averi della Segreteria di Stato”, “in un’occasione anche a margine di una udienza con il Santo Padre”. La vicenda fa riferimento alla compravendita dell’immobile londinese che ha coinvolto un’ampia rete di società in cui erano presenti alcuni funzionari della segreteria di Stato. Torzi ebbe il ruolo di intermediario al fine di far tornare al Vaticano l’immobile dopo un investimento sbagliato. Secondo gli inquirenti avrebbe intascato 15 milioni di euro. Tra i vari reati che gli vengono contestati, si evidenziano: estorsione, peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio. Secondo la legge vaticana rischia fino a 12 anni di carcere.

SCANDALO VATICANO, MONS. CARLINO “ECCO LA TRATTATIVA CON TORZI”

L’affare londinese si è trasformato per il Vaticano in un vero e proprio tsunami portando tra le altre cose anche al sequestro in Svizzera di conti con depositi milionari, uno dei quali legato a Mon. Alberto Perlasca, responsabile degli investimenti della Segreteria di Stato in Vaticano. Stando a quanto emerge dalle carte, nel marzo dello scorso anno la Segreteria di Stato deve far fronte alle continue richieste di Torzi. In un incontro con il Sostituto della Segreteria Vaticana, mons. Edgar Pena Parra, Fabrizio Tirabassi e mons. Alberto Perlasca avrebbero proposto il prelievo di 20 milioni dal Fondo discrezionale del Papa per chiudere la transazione con il broker. Tutto però si concluse nel nulla grazie all’intervento di mediazione di mon. Carlino che, come spiegò agli inquirenti, riuscì a convincere il broker ad accettare 15 milioni che portarono al compimento dell’estorsione. Mons. Carlino, sentito dagli inquirenti, avrebbe quindi raccontato – spiega l’Adnkronos -: “Torzi accetta che lo Share Purchase Agreement avvenga a titolo gratuito e riferisce di voler sentire i suoi fiscalisti per concordare il pagamento dei 15 milioni di euro. Il Sostituto (mons. Edgar Pena Parra, ndr) si riunisce con il dott. Tirabassi e in vivavoce telefonico con il dott. Capaldo (Luciano Capaldo, poi direttore London 60 Sa Limited) e in presenza del dott. Tirabassi oltre che mia per darci indicazioni sulla modalità di procedura. Dunque il dott. Capaldo suggerisce, o così mi pare di ricordare, una fee di intermediazione pari a 10 milioni di euro per la fee e di 5 milioni di euro per lucro cessante destinati a Torzi”.



