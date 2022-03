Vauro “Alcuni soldati ucraini sono nazisti”/ Maistrouk: “Svastica è simbolo pagano”

Durissimo il dibattito fra il noto vignettista Vauro, e il giornalista ucraino Vladimir Maistrouk. A Controcorrente, su Rete 4, si parla delle possibili infiltrazioni naziste nell’esercito ucraino, e Vauro spiega: “Uno che ha una svastica si dichiara pubblicamente nazista. il battaglione Azov era a maggio del 2014 a Odessa a bruciare vive più di 50 persone”, ma Maistrouk non ci sta: “Non vorrei discutere di queste cose, ci sono altri luoghi, con tutto il rispetto per gli ospiti. In 14 giorni di questa guerra sono morti 62 bambini uccisi dai russi, negli otto anni precedenti, secondo i dati dell’Unicef, sono morti 151 bambini. Cifre orrende, Putin è venuto a denazificare l’Ucraina ed ha ucciso 62 bimbi, per lo più nelle regioni russofone che lui è venuto a salvare”.

E ancora: “Questi sono ragazzi devoti alla cultura pagana, la svastica non l’ha inventata hitler, è un simbolo”, e Vauro ha replicato ironico: “Sono dei buddhisti”. Di nuovo Maistrouk: “Vauro lei più ridere come le pare, lei è molto bravo a fare le vignette ed è altrettanto capace fare le analisi storiche comparate”, e Vauro ancora: “No no, sono dei buddhisti fanno oom”. Poi lo stesso vignettista ha precisato: “Mai detto che l’ucraina è nazista ma Putin usa questo come propaganda”, per poi ricordare un eroe di guerra ucraino che secondo Vauro sarebbe un filo nazista: “E’ stato responsabile di un genocidio di polacchi, quel signore teorizzava la razza ucraina pura, quel signore dal 2009 è sui francobolli ucraina, in tantissime città dell’ucraina sono stati eretti monumenti a questo ucraino”.

VAURO VS MAISTROUK SU ANDREA RONCHELLI: VOLANO PAROLONI

La discussione si è poi animata quando si è parlato di Andrea Ronchelli, fotoreporter ucciso nel 2014: “Andrea Ronchelli, fotoreporter italiano mio amico con cui abbiamo lavorato, ucciso dai neonazisti nel Donbass perchè non testimoniasse quanto accaduto”, ma Maistrouk non ci sta: “Non è vero, è stato assolto”, e ancora Vauro: “In Italia c’è stato un processo a chi ha ucciso Andrea Ronchelli, sono in contatto stretto con la famiglia”. I due hanno iniziato a parlarsi uno sull’altro e alla fine Veronica Gentile è stata costretta a intervenire: “Vladi tu non hai ancora capito come funziona la trasmissione, se parlate in due non capiscono niente”.

Poi ha ripreso la parola Vauro: “E’ un motivo indecente di mancanza di rispetto al nostro paese e al nostro connazionale, conduceva il suo lavoro, aveva 30 anni, io ritengo quel signore un puro propagandista e non interloquirò mai più con lui”. Poi Maistrouk ha chiuso la polemica: “C’è stato un processo in Italia finito con la Cassazione che ha scagionato, è una tragedia, Ronchelli era un collega, è venuto nel Donbass per dire la verità, e tu Vauro stai usando quel nome per i tuoi scopi”



