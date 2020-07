Vauro contro Mario Giordano: “chihuahua che abbaia”/ Video, scontro a Stasera Italia

Scontro in diretta a Stasera Italia, la trasmissione politica di Rete 4 condotta da Veronica Gentili. Nella puntata del 17 luglio, durante una discussione sui migranti, il vignettista Vauro ha attaccato il giornalista Mario Giordano, reo di interromperlo durante la formulazione della propria tesi. Mario Giordano ha criticato la scelta di finanziare la quarantena dei migranti in una situazione particolarmente difficile per gli italiani ed esponendo una tesi diametralmente opposta a quella di Vauro. “In una Italia allo stremo e in difficoltà dove non arrivano i soldi per la cassa integrazione, che si vada a spendere 4800 euro al mese per la quarantena degli immigrati è follia totale”, ha dichiarato Giordano con cui non si è detto d’accordo Vauro che, invece, ha attaccato la scelta di finanziare le missioni in Libia. Da qui lo scontro in diretta.

VAURO CONTRO GIORDANO A STASERA ITALIA

Vauro, ai microfoni di Stasera Italia, ha espresso la propria opinione sul rifinanziamento delle missioni in Libia. “Sono state rifinanziate le missioni in Libia. Ciò significa che, con il voto trasversale, erano tutti d’accordo a mandare lì i soldi: non sarà più costoso continuare a finanziare chi veramente fa il traffico di esseri umani?”, ha detto il vignettista. “Il traffico degli immigrati non lo fanno le motovedette della guardia costiera”, ha replicato Giordano itromettendosi nel discorso. “Se abbaia mentre parlo, io mi taccio”, è stata la dura replica di Vauro che, poi, ha aggiunto – “Io non posso avere il chihuahua che mi interrompe”.

"Sono state rifinanziate le missioni in Libia, questo significa che, con il voto trasversale, erano tutti d'accordo a mandare lì i soldi: non sarà più costoso continuare a finanziare chi veramente fa il traffico di esseri umani?"@VauroSenesi a #StaseraItalia sui migranti pic.twitter.com/2jsyJwarc5 — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 17, 2020





