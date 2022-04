Vauro: “Mattarella non è più garante Costituzione”/ Video: passante lo stronca

Vauro attacca frontalmente Mattarella, ma deve fare i conti con la rabbia di una manifestante. L’episodio è avvenuto questa mattina, nel corso della diretta di L’aria che tira, in onda su La7. Non sono passate inosservate le ultime dichiarazioni del presidente della Repubblica in occasione del 25 aprile: “Il valore della Resistenza sta nel coraggio di combattere per la pace, non nella vigliaccheria di arrendersi”. Il vignettista non le ha accolte di buon grado.

L’opinione del capo dello Stato ha mandato su tutte le furie Vauro, che non ha utilizzato mezzi termini: “Il presidente Mattarella dovrebbe essere il garante della Costituzione. Io ho sentito delle cose diverse e affermo, prendendomi le responsabilità, che per me il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione”. Giudizio tranchant, biasimato da Gennaro Migliore in studio e, seppur con meno forza, da Myrta Merlino. Fino all’intervento di una passante…

PASSANTE VS VAURO: “DICI CRETINATE”

“Ma non è possibile dire queste cose, ma cosa dici. Ma ste cretinate le state pure a sentire?”: così, nel corso dell’intervento di Vauro, una signora presente in piazza per manifestare in occasione della Festa della Liberazione. La donna ha confutato la posizione del vignettista e ha rilanciato: “Io sono d’accordo ad inviare le armi, perché si devono difendere. Quando qualcuno mi aggredisce, io mi devo difendere. Come potrei difendermi? Scusami Vauro, non è possibile accettare una cosa del genere”. Il video è diventato virale nel giro di poche ore e in tanti stanno elogiando l’intervento della signora, parole di buonsenso soprattutto in una giornata così importante.

