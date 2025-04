Vavassori in campo, il debutto al torneo di Minorca

In questi giorni è iniziato il torneo Challenger di Minorca che prevede un montepremi di 145.000€ che gli atleti si contenderanno sulla terra rossa, tra i partecipanti la testa di serie è affidata al britannico Billy Harris, numero 107, e sono presenti due italiani, Felipe Virgili e Andrea Vavassori in campo in questo esatto momento al debutto con l’ungherese Zsombor Piros. Il torneo è una prova importante per Vavassori che se nel doppio con Simone Bolelli ha raggiunto i vertici del ranking di specialità, nel singolo fatica anche solo l’ingresso nel tabellone di qualificazione dell’ATP Tour.

Il suo connazionale Felipe Virgili invece ha debuttato nei giorni scorsi contro l’austriaco Lukas Neumayer che lo ha sconfitta 6-3, 6,4 eliminandolo immediatamente dal torneo, il tennista leccese che aveva ben impressionato all’Australian Open Juniores ha comunque commentato la sconfitta dichiarandosi abbastanza soddisfatto e di avere la volontà di rimettersi subito al loro lavorando per migliorare ciò che non ha funzionato a Minorca. La partecipazione al torneo delle Baleari da parte di Vavassori però può essere importante per accumulare il massimo possibile dei punti per il ranking.

Vavassori in campo, i punti necessari per le qualificazioni ai tornei del Grande Slam

Vavassori in campo in questo momento con il punteggio di 7-5 dopo il primo set e con il secondo che è appena iniziato, se dovesse riuscire ad aggiudicarsi la vittoria al debutto sarebbe un ottimo risultato anche per il morale visto che dopo i 75 punti dell’ATP500 di Rotterdam dove era stato fermato da Carlos Alcaraz, e i 64 punti della finale del CH125 di Manama persa contro l’ungherese Fucsovics, basterebbero 50 punti per poter puntare all’ingresso delle qualificazioni per i tornei del Grande Slam e poi da lì cercare di scalare il ranking continuando a puntare anche e soprattutto nel doppio.

Nello stesso periodo poi si giocherà anche un torneo in Italia con il CH75 di Barletta torneo anch’esso in terra rossa a cui prenderà parte Andrea Pellegrino tra gli atleti italiani, che nel torneo di Napoli ha mostrato un’ottima prestazione, i migliori poi sono i francesi Valentin Royer, numero 121, e Gregoire Barrere, numero 157, tra le Wild Card anche Jacopo Berrettini che nel torneo di Napoli è stato eliminato nei primi turno ed è stato vittima di un orribile gesto da parte del pubblico, e Dalibor Svrčina presente per via di uno special exempt.