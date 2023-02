Vecchioni, ironia su ministro Valditara: “Nomen omen”/ Salvini: “Attacco ridicolo”

Vecchioni, attacco a Valditara: “Nomen omen”

Roberto Vecchioni fa infuriare la destra, Matteo Salvini in primis. Nel corso della trasmissione televisiva di Massimo Gramellini, su Rai 3, il cantante e docente ha ironizzato sul nome del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, scrivendo sulla lavagna “Val (e) di Tara”, specificando “La tara, è ciò che si butta, non si calcola proprio”. L’artista ha poi tentennato: “Però no, insomma…”. Davanti a un Gramellini in evidente imbarazzo per l’inattesa uscita del suo ospite, Vecchioni ha aggiunto ancora: “Questo me lo sono permesso io di dirlo”.

Anthony Ciccone, fratello di Madonna, è morto/ Senzatetto, viveva sotto un ponte

La risposta della Lega non si è fatta attendere. Il leader Matteo Salvini ha parlato di un “attacco ridicolo”, scrivendo sui social: “Vecchioni, Vecchioni, che caduta di stile, per di più sulla tivù pubblica. A sinistra sono sempre più nervosi e rabbiosi, noi rispondiamo con sorriso e lavoro”.

MAURIZIO COSTANZO, CHI ERA/ Sgarbi: "Noi eravamo la sua famiglia. Maria De Filippi? È la sua erede"

I parlamentari della Lega non ci stanno

Giorgio Maria Bergesio ed Elena Maccanti, parlamentari della Lega, hanno parlato dell’attacco di Roberto Vecchioni al ministro Valditara come “inaccettabile”, scrivendo: “Stupisce anche la presa di posizione flebile degli ospiti presenti in studio. La Rai, invece che permettere simili comportamenti, dovrebbe impedirli e, quantomeno oggi, prenderne le distanze. I cittadini pagano il canone e meritano un’informazione che non sia ‘di parte’”.