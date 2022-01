Vecino alla Fiorentina?/ Calciomercato, tentativo last-minute per riaverlo dall’Inter

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI VECINO ALLA FIORENTINA

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed in queste ultime ore della sessione invernale si parla molto della possibilità di rivedere Matias Vecino alla Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano ha un contratto con l’Inter in scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso e non ha mai nascosto il desiderio di volere partire poichè finito ai margini del progetto.

Gli infortuni patiti lo scorso anno e lo scarso impiego agli ordini di mister Simone Inzaghi, che lo considera in ogni caso un’alternativa di lusso, hanno portato il trentenne a raccimolare appena 461 minuti disputati in quest’annata calcistica, divisi in 17 apparizioni complessive tra campionato e coppe impreziosite pure da un gol realizzato in Serie A. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina vorrebbe riportarlo al Franchi come soluzione last-minute da regalare al centrocampo di mister Italiano.

CALCIOMERCATO NEWS: TENTATIVO PER VECINO ALLA FIORENTINA

L’approdo di Matias Vecino alla Fiorentina in queste ore finali del calciomercato di gennaio è ancora tutto da definire. La formula dovrebbe essere quella del prestito con riscatto ma è molto difficile che l’Inter si voglia privare di un elemento del genere a meno di 5 ore dalla chiusura del mercato sebbene i nerazzurri stiano già lavorando per aggiudicarsi Davide Frattesi del Sassuolo per l’estate.

