“Vedevo altri bambini morire”/ Anthony e l’osteosarcoma: “16 operazioni, chemio e…”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, è stata raccontata l’infanzia complicata di Anthony, giovane di 16 anni che aveva un dolore al ginocchio fisso e insopportabile, nonostante conducesse una vita sana e fosse anche un giocatore di calcio. Dopo mesi, una radiografia gli ha dato la più atroce e inaccettabile delle risposte: a causare quel male difficile da sopportare era un osteosarcoma, un tumore alle ossa. Al ragazzo sono serviti tre anni e mezzo di cure, cicli di chemioterapia e 16 operazioni per tornare a camminare e guarire.

ANTHONY E LA LOTTA CONTRO L’OSTEOSARCOMA: “AVEVO METASTASI POLMONARI”

Nel suo intervento su Rai Uno, Anthony ha dichiarato: “Il mio vuole essere un messaggio di rinascita, in quanto l’osteosarcoma si può sconfiggere affidandosi ai medici. L’osteosarcoma è uno dei tumori più brutti e si manifesta con dolori lancinanti di notte. Ti iniziano a cedere gli arti, ho anche avuto metastasi polmonari. Ho sempre avuto tutti i medici accanto e insieme ai miei genitori siamo stati affidati a un’intera squadra di dottori. Oltre all’aspetto terapeutico, loro ci supportavano psicologicamente. Io avevo paura: tanti bambini intorno a me morivano”. Oltre a ringraziare i medici di AISOS (Associazione italiana studio osteosarcoma), Anthony ha voluto dire grazie anche al calcio italiano e alla Lega Serie A, che il 22 maggio, in occasione della giornata numero 38 del campionato, dedicherà il suo sostegno all’AISOS.

