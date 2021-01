“Vedi qualche negro?”/ Video Alda D’Eusanio choc, rischia la squalifica dal GF Vip?

Colpo di scena al Grande Fratello Vip, dove la new entry Alda D’Eusanio rischia di veder concludere anzitempo la propria esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia per via di una squalifica che potrebbe piombarle tra capo e collo nelle prossime ore. Il motivo della possibile sanzione è da ricercarsi in una battuta infelice fatta dalla conduttrice, giornalista e opinionista mentre si trovava seduta accanto agli altri partecipanti al reality show targato Mediaset.

Più specificatamente, cos’ha detto Alda D’Eusanio per incorrere nel rischio squalifica? Queste le sue parole, che non sono sfuggite all’occhio attento del web e dei social network: “Ma perché, vedi qualche negro da queste parti, scusa?”. Una frase pronunciata in un contesto ironico e che sicuramente non aveva in sé toni offensivi, ma comunque da censurare, tanto che, fra l’imbarazzo generale di coloro che l’hanno sentita in diretta, Tommaso Zorzi ha provato a cambiare prontamente discorso, nella speranza che in pochi notassero la gaffe della D’Eusanio, che, invece, è già sulla bocca di tutti e potrebbe costare caro alla concorrente.

ALDA D’EUSANIO A RISCHIO SQUALIFICA? IL PRECEDENTE LEALI

Alda D’Eusanio va incontro a una possibile squalifica dal Grande Fratello Vip e c’è un precedente analogo e di rilievo che induce a pensare che potrebbe davvero essere questa la decisione della produzione del reality show di Canale 5 nei confronti della concorrente. L’epiteto razzista da lei pronunciato, seppur con toni evidentemente lontani da qualsivoglia forma di discriminazione, pochi mesi fa anche il cantante Fausto Leali aveva dovuto abbandonare la Casa per avere usato il termine “negro” nei confronti di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, senza volerlo offendere o discriminare. Tuttavia, il caso Patrizia De Blanck, che pronunciò la parola “fr*cio” senza rivolgersi a qualcuno in particolare, potrebbe fungere da paracadute per Alda D’Eusanio: anche lei, in fondo, non ha indicato alcun destinatario in riferimento al vocabolo adoperato, proprio perché scappatole di bocca in un contesto leggero. Uno scivolone di cattivo gusto, ma certamente non voluto: non resta che attendere la prossima puntata del GF Vip per capire quanto le costerà.