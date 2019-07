Veera Kinnunen e Dani Osvaldo/ Foto insieme in barca, e Stefano Oradei…

Non è la prima volta che a Ballando con le stelle si creano nuove coppie ma mai è successo quello che è andato in scena all’inizio di quest’anno con protagonisti Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. La coppia di ballerini ha calcato il palco del programma tutti i sabato sera alternando discussioni a riavvicinamenti importanti sia in tv che dietro le quinte, in palestra, ma cosa è successo alla fine? L’edizione ha messo a dura prova la coppia che Veera Kinnunen formava con l’altro maestro del programma, Stefano Oradei, e spesso i due hanno litigato non solo in strada (a favor di paparazzi) ma anche in tv con tanto di strigliata da parte di Milly Carlucci. Alla fine non si capisce bene cosa sia successo tra i tre ma il fatto è che l’ex calciatore, prima di salutare il pubblico di Ballando con le stelle, ha deciso di salutare a modo suo la sua maestra: “È il mio modo di ringraziarla perché il suo affrontare le situazioni mi ha contagiato. Lei vuole risolvere sempre tutto, non lascia mai le cose in sospeso. Io non sono così e mi piacerebbe essere come lei“.

VEERA KINNUNEN E DANI OSVALDO IN VACANZA INSIEME?

Il filmato ha colpito dritto al cuore la bella Veera Kinnunen? In molti pensano di sì e le storie Instagram che lei e Dani Osvaldo hanno pubblicato in queste ore sembrano confermare che i due si trovino insieme. Sia l’uno che l’altro hanno postato foto e video a bordo di una barca lasciando intendere di essere insieme nei mari del Nord e dintorni. La conferma ufficiale non c’è ma mentre lei si lascia andare ad un selfie che possiamo definire di coppia, lui posta una storia mostrando un paio di scarpe inneggiando alla pace e all’amore con tanto di cuoricino. Solo una coincidenza o i due hanno formato una coppia dopo i chiarimenti e gli scontri di Ballando con le stelle?

