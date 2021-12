Veera Kinnunen e Salvatore Mingoia/ “Valter Rosario ci ha cambiato la vita”

«Sono fisicamente ancora provata, non è una passeggiata. Ma è incredibile come cambi la vita in così poco tempo: siamo emozionati e siamo felici, abbiamo passato la prima notte insieme. Lui è delizioso, una meraviglia»: così Veera Kinnunen ai microfoni di Storie Italiane. La celebra ballerina di Ballando con le stelle, affiancata dal compagno Salvatore Mingoia, ha presentato a tutti Valter Rosario, figlio nato appena quattro giorni fa…

Cristiana Ciacci/ "Mio padre Little Tony aveva il culto del Natale"

«Tornerò sicuramente a ballare presto», ha tenuto a spiegare Veera Kinnunen, anche se poi ha ammesso: «È stata una delle cose più toste che esistano, niente è paragonabile a un parto. Ora piano piano cerco di essere buona, di non stressarmi e ritorno». Una battuta anche da Salvatore Mingoia, judoka di professione, che non ha nascosto tutta la gioia di essere diventato papà: «Io sono felice, ma questo non rende: sono pieno di energia, anche se ho dormito poco». Veera Kinnunen, nel corso della lunga intervista rilasciata a Eleonora Daniele, ha rivelato il dibattito che c’è stato dietro il nome del piccolo, ovvero Valter Rosario: «Il nome l’ho deciso io. Eravamo indecisi tra due nomi, il papà era di un altro team, ma dopo il parto ho voluto decidere io (ride, ndr)».

LEGGI ANCHE:

Valerio Scanu/ "La morte di mio padre? Se 14 mesi fa ci fosse stato il vaccino..."Carmen Russo choc/ “Miss Italia? Falsificai documenti per entrarvi, avevo 14 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA