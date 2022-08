Veera Kinnunen: “Ho chiesto a Dio di salvare la vita di mio figlio”/ Il dramma: “Stava male, ero disperata”

Veera Kinnunen di Ballando con le stelle racconta il dramma vissuto alcuni mesi fa per il figlio Valter

Solo pochi mesi fa Veera Kinnunen, celebre maestra e ballerina di Ballando con le stelle, ha vissuto ore drammatiche quando suo figlio Valter, avuto dal compagno Salvatore Mingoia, ha iniziato a stare molto male. Un dramma che la ballerina ha raccontato nei dettagli nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Tutto è iniziato quando il bambino ha iniziato a scottare, dimostrando di avere la febbre molto alta: “Eravamo disperati ma abbiamo avuto il sangue freddo di correre immediatamente al Bambin Gesù, un punto di riferimento per la cura dei più piccoli.”

Una volta in ospedale è arrivata l’inaspettata rivelazione: “Al pronto soccorso dopo aver fatto un tampone sia a noi che al più piccolo abbiamo scoperto che tutti e tre avevamo il Covid e che il nostro piccolo era quello che aveva i sintomi più acuti. […] Ho cominciato a piangere. Non capivamo dove potevamo aver preso il virus”.

Veera Kinnunen choc: “Non auguro a nessuno un reparto Covid pediatrico”

Momenti, quelli in ospedale, che hanno scosso tanto Veera Kinnunen, che infatti dichiara: “Non auguro a nessuno un reparto Covid pediatrico. Non ho mai praticamente dormito, dovevo controllare la febbre. Non avere Salvatore vicino non mi aiutava, sono stati momenti davvero difficili”.

Fortunatamente dopo alcune ore e molte cure, il piccolo Valter ha iniziato a stare meglio: “Poi la febbre è scesa e dopo due giorni senza il bambino è stato dimesso.”, ha spiegato la ballerina. Rivelando infine che: “Non ho mai provato così tanta paura come in quei giorni. Per questo ho parlato con un Dio che io non ho mai considerato. Grazie a Valter adesso penso a Dio più spesso”.

