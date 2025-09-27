Veera Kinnunen è una delle storiche ballerine della trasmissione Ballando con le Stelle. La donna ha avuto in passato dei problemi con l'anoressia.

La ballerina Veera Kinnunen è una delle protagoniste della trasmissione di Ballando con le Stelle 2025, noto show che vede la conduzione in prima serata e che andrà in scena sabato 27 Settembre 2025. La donna è una delle persone con maggiore esperienza nello show e fa parte di Ballando addirittura dal 2013, ma andiamo a vedere chi è.

Veera Kinnunen nasce in Svezia nella cittadina di Gavlè il 6 Marzo 1986 da una famiglia finlandese. Fin da piccola inizia a coltivare la sua passione per la danza e a 19 anni – dopo la fine degli studi – si trasferisce poi in Australia dove entra subito a far parte dello show Burn the Floor e appare come una predestinata.

Una serie di grandi risultati e dal 2013 fa presenza fissa come ballerina nello show di Milly Carlucci. Negli anni ottiene comunque una serie di grandi risultati con l’ex compagno Stefano Oradei ed è stata proprio la sua vita privata al centro delle discussioni, anche all’interno stesso del programma tv.

Veera Kinnunen, la lotta contro l’anoressia e come l’ha sconfitta

Veera Kinnunen ha vissuto per tanti anni la storia d’amore con il partner di ballo Stefano Oradei con il quale è stata quasi dieci anni. I due si sono lasciati con la donna che ha trovato grande sintonia con l’ex giocatore Osvaldo e una storia che dura circa sei mesi. Dal 2021 vive una bella storia d’amore con il judoka Salvatore Mingoia, di origini siciliane e sempre a Dicembre di quello stesso anno è nato il piccolo Valter Rosario Arvo.

In passato la donna ha svelato di aver anche vissuto dei problemi con l’anoressia e che in fondo l’Italia e il suo ex fidanzato Stefano Oradei hanno contribuito nella sua guarigione: “Mi guardavo allo specchio e mi disperavo perchè mi crescevano seni e fianchi. Vedevo le mie colleghe magre e io, sbagliando, mi vedevo enorme e brutta”. Poi però ha proseguito svelando:

“L’Italia mi ha salvato, un paese che ho cominciato a conoscere grazie al mio ex Stefano Oradei. La cultura italiana mi ha insegnato che il cibo è medicina, che se mangi bene puoi stare tranquillo… Ho capito che la fasulla perfezione che avevo inseguito e ciò non aveva senso”.