Veera Kinnunen innamorata di Dani Osvaldo?/ Zazzaroni “Milly vs Oradei, ecco perchè”

Ivan Zazzaroni e Nunzia De Girolamo sono stati oggi i protagonisti di Vieni da me per commentare le ultime vicende accadute nelle ultime settimane a Ballando con le Stelle che li vede partecipare rispettivamente nei panni di giurato e concorrente. Anche nella trasmissione di Raiuno, infatti, è sopraggiunto il gossip in merito all’affair che cede protagonisti Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, coppia in gara, e Stefano Oradei, compagno di Veera. Milly Carlucci ha affrontato a muso duro il ballerino 35enne Stefano Oradei per chiarire una situazione che rischiava di rischiare fin troppo pesante, dopo la scena di gelosia che lui avrebbe riservato in merito al feeling molto forte che si è creato tra la Kinnunen e il concorrente Osvaldo. “Questo intervento mi ha dato molto fastidio, qualcuno non ha capito l’intervento di Milly Carlucci”, ha commentato il giurato Ivan Zazzaroni.

VEERA KINNUNEN E DANI OSVALDO, SCUSE DI STEFANO: ECCO PERCHÈ

Ma da dove arriva l’intervento della passata settimana di Milly Carlucci nel corso della puntata di Ballando con le Stelle contro Stefano Oradei? A spiegarlo oggi a Vieni da me è stato Ivan Zazzaroni: “le scuse sono per le foto sul settimanale Oggi in cui sembrava che Stefano fosse nella litigata con Veera un po’ violento. Il programma è per famiglie, è un programma pulito, e anche Milly è rimasta infastidita per questo”, ha commentato. “A Ballando con le stelle si creano queste situazioni”, ha aggiunto Zazzaroni, spiegando come nel corso della sua partecipazione come concorrente della quarta edizione, in coppia con Natalia Titova, è stato difficile trattenersi. “Ma in passato è successo”, ha aggiunto, replicando alla Balivo che chiedeva se ci si innamora davvero a Ballando. Ad intervenire è stata anche Nunzia De Girolamo che ha ribattuto: “No, si crea una complicità e una intimità… tra me e Raimondo (Todaro, ndr), c’è un rapporto come compagni di banco di liceo, ma dipende molto dalle persone”. Alla fine però le scuse di Oradei sono state molto apprezzate da tutti: “Sono sinonimo di intelligenza, bravo Stefano”.

