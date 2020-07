Veera Kinnunen, nuovo fidanzato dopo Dani Osvaldo/ Chi è? Baci appassionati e…

La discussa storia tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo è giunta al capolinea. Nel cuore della ballerina di Ballando con le stelle, stando a quanto trapela dalle pagine del settimanale DiPiù, nel numero in edicola da sabato 4 luglio 2020, c’è infatti un altro uomo. Ad immortalarli insieme è stato proprio il noto settimanale, che mostra le immagini di baci e abbracci appassionati e di un feeling sicuramente molto forte. La 34enne svedese appare, insomma, innamorata e molto felice accanto al suo nuovo compagno mentre sono al mare. Sembra dunque archiviata in modo definitivo la storia con Dani Osvaldo, arrivata dopo quella col collega Stefano Oradei. Un triangolo, quest’ultimo, che ha fatto molto discutere qualche tempo fa e per il quale si è arrivato a parlare di tradimento.

Veera Kinnunen, dal triangolo amoroso al nuovo fidanzato

Veera Kinnunen ha d’altronde chiarito la questione qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata a ItaliaSì. A chi, infatti, l’ha accusata di aver tradito Stefano Oradei con Dani Osvaldo, la ballerina ha specificato che “Eravamo in crisi da molto prima. Può pure essere vero che fosse geloso, ma non è finita per questo. Eravamo una coppia già rotta. Quando è cominciata con Dani eravamo già single entrambi.” Nessun tradimento, dunque, anzi la Kinnunen ha inoltre dichiarato in quell’occasione che “Ci sono stati atteggiamenti poco consoni. Non entro nei dettagli, ci sono cose che non si possono dire. Sicuramente quell’episodio ha segnato la nostra storia, dopo undici anni insieme.”



