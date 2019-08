Veera Kinnunen pazza di Dani Osvaldo “il mio tutto!”/ Finirà come Benedetta Mazza?

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sono pazzi d’amore. La ballerina di recente, ha postato tramite le Stories di Instagram uno scatto che la vede mano nella mano con il compagno conosciuto durante l’ultima stagione di Ballando con le stelle. La scritta: “”Everything” (“Qualunque cosa”), a testimonianza di avere tutta l’intenzione che la storia possa durare per sempre, compresa la volontà di trasferirsi per amore? I due infatti, sono localizzati in un particolare posto. Proprio alcuni giorni fa, la biondissima danzatrice ha postato uno scatto sempre in compagnia dell’ex giocatore, sorridenti ed abbracciati. Tra i commenti, il popolo social si divide. Qualcuno li ama alla follia, altri puntano il dito incolpandoli di aver fatto soffrire Stefano Oradei (ex fidanzato di Veera). “Ho il cuore che mi scoppia dalla gioia… Vi vedevo tramite uno schermo tv o le stories d’Instagram: ridere, ballare ed emozionarsi ad ogni sguardo, vedevo te Veera, diversa, felice e consapevole della tua importanza come donna e come persona… vedevo i vostri occhi cercarsi e mi emozionavo tantissimo…”, le scrive Alessandra. Poi il commento dell’estimatrice prosegue: “in pista c’erano due bellissime anime che si erano finalmente incontrate… sono davvero felice per voi, siete stati coraggiosi ad ascoltare i vostri cuori”.

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo si trasferiscono in Argentina?

Anche Dani Osvaldo ha condiviso lo stesso scatto con Veera Kinnunen. I due, come avrete avuto modo di notare, sono localizzati a Mendoza: questo vi dice niente? L’ex giocatore di calcio è argentino e proprio Mendoza è una città della regione argentina del Cuyo, nel cuore della zona vinicola del Paese. Che i due abbiano in mente di andare a convivere? Oppure è solamente una vacanza per fargli conoscere i posti dove è cresciuto? Per amore di Osvaldo anni fa, per sei mesi anche Benedetta Mazza (ex concorrente del Grande Fratello Vip) si era trasferita in Argentina. Tra di loro però, la storia non è andata a buon fine ma è rimasta tanta stima e affetto: “Non lo sento tutti i giorni, ma non ci sono rancori tra noi e lui fa parte dei miei bei ricordi. Dani è una bella persona e per questo merita il meglio”, ha raccontato la Mazza tra le pagine di Nuovo.

