Veera Kinnunen: perché non è a Ballando con le Stelle?/ “Maternità? Difficile tenerlo segreto”

Anche Veera Kinnunen quest’anno non prenderà parte a Ballando con le Stelle 2021. In questa nuova edizione, dunque, Milly Carlucci si ritrova costretta a ridisegnare la sua squadra di professionisti e coreografi, dovendo fare i conti con alcune assenze forzate. Tra queste c’è appunto quella della spumeggiante Veera Kinnunen, un simbolo della trasmissione targata Raiuno.

Il suo “arrivederci” allo show è arrivato nello scorse settimane, quando la ballerina annunciava la dolce attesa. “Aspettandoti. È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna e la zia”, aveva scritto in un post su Instagram in cui mostrava orgogliosa il suo bel pancione insieme al fidanzato Salvatore Mingoia.

Veera Kinnunen, l’arrivederci a Ballando con le stelle

Impensabile quindi l’idea di vederla all’opera sul palco di Ballando con le Stelle 2021. Qualcuno dovrà rimpiazzarla e in questo senso Milly Carlucci non si è fatta cogliere alla sprovvista. La sua separazione dalla trasmissione di Raiuno si profila comunque solo temporanea, dato che Veera Kinnunen ha tutte le intenzioni di tornare in pista quando sarà possibile.

La presentatrice di Ballando, quindi, può tirare un sospiro di sollievo e anche lei, da amica di Veera, può godersi la lieta notizia. Non appena venuta a conoscenza della dolce attesa della Kinnunen, infatti, la Carlucci si era detta felicissima per la notizia, oltre ad affermare con gioia che presto la famiglia di Ballando si sarebbe allargata.

