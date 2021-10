Vegani esentati dalla vaccinazione anti Covid/ In Uk “veganesimo come fede religiosa”

Chissà quanti no vax in Italia dichiarerebbero di essere vegani per essere considerati esentati dalla vaccinazione anti Covid. Concedeteci la battuta provocatoria alla luce di quanto sta accadendo nel Regno Unito, dove i diritti civili sono protetti con così tanta “ferocia” che c’è una legge che “protegge” oltre mezzo milione di vegani inglesi dall’obbligo di vaccinarsi. Inizialmente il governo britannico aveva deciso di spostare sui datori di lavoro l’onore di imposizione della vaccinazione, rendendola una condizione per lavorare. Come ricostruito da Italia Oggi, è emerso un parere giuridico risalente all’anno scorso per il quale il veganesimo è «protected characteristic», quindi può essere equiparato alla fede religiosa.

Molnupiravir, dubbi su effetti collaterali/ "Da vietare a donne incinte e bambini"

Visto che non si può negare o togliere un impiego ad una persona per il suo credo religioso, non lo si può fare neppure per il “sistema filosofico” a cui aderisce. C’è poi un altro aspetto da tener presente. I vaccini anti Covid non contengono direttamente prodotti animali, ma sono testati in primis sugli animali. Inoltre, nella produzione dei vaccini anti Covid sono usati materiali di origine animale.

Fabrizio Pregliasco/ "Mettiamo alcuni paletti per incentivare la vaccinazione"

PER I VEGANI NIENTE VACCINO ANTI COVID IN UK

Questi sono tutti elementi per i quali un vegano “praticante” ritiene inaccettabili i vaccini anti Covid. Il problema però si pone quando si prova a fare una distinzione tra le forme sociali della fede vegana da quelle sentite sinceramente. Di sicuro non è una determinazione che può fare un’azienda, ma pure il solo tentativo di farlo la esporrebbe al rischio di subire una denuncia per discriminazione. La questione comunque non è spinosa solo per i datori di lavoro. Sono turbati gli stessi vegani.

Italia Oggi ha riportato ad esempio le parole della portavoce della Vegan Society, secondo cui «sono provati psicologicamente dal dover affrontare il dilemma», precisando però che molti tra coloro che si considerato “etici”, in ragione della loro «più ampia responsabilità nei confronti delle altre persone», hanno scelto comunque di vaccinarsi. Invece altri ritengono che la loro “fede” impone la protezione degli animali, ciò vuol dire anche essere contrari alla vaccinazione anti Covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 14 OTTOBRE/ +10 decessi, crollo ricoverati

© RIPRODUZIONE RISERVATA