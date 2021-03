Vegas Jones, chi è il rapper che canta con Aiello a Sanremo 2021/ Classe 1994…

Vegas Jones salirà sul palco del Festival di Sanremo 2021 durante la terza serata dedicata alle cover. Il rapper è l’ospite di Aiello che ha scelto di esibirsi con uno dei pezzi più famosi di Rino Gaetano. Vegas Jones e Aiello regaleranno al pubblico di Sanremo una versione personale di Gianna. Matteo Previtera è il vero nome di Vegas Jones. Il rapper, classe 1994, comincia ad avvicinarsi alla musica sin da piccolo mostrando un interesse soprattutto per la black music e per la cultura statunitense. Con il tempo si appassiona all’hip-hop e comincia a farsi conoscere pubblicando i primi video su You Tube. Partecipa a svariati contest e nel 2014 vince il OneShotGame ottenendo un contratto con label Honiro che abbandona nel 2016. Nel 2018 ha pubblicato il primo album in studio dal titolo Bellaria e nel 2019 arriva anche il secondo album che s’intitola La bella musica. Con la partecipazione a Sanremo 2021 è pronto a conquistare il grande pubblico insieme ad Aiello.

Il nome d’arte Vegas Jones per Quentin Tarantino

Matteo Previtera, nel momento in cui ha deciso di avvicinarsi al mondo della musica e trovare la propria strada nel mondo del rap ha scelto un nome d’arte che rappresenta una sua grande passione. Il nome Vegas Jones non è casuale. Il rapper lo ha scelto per la passione per le opere cinemtatografiche di Quentin Tarantino e per la sua ammirazione per un noto rapper. In particolare, il nome Vegas è un omaggio al personaggio di Vincent Vega mentre Jones lo ha scelto in onore del rapper americano Nasir Jones. La sua presenza ha scatenato la curiosità degli appassionati dell’hip-hop, curiosi di scoprire come canterà Gianna di Rino Gaetano.





