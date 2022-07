Vegas Jones/ Cosa c’entra con la Fiorentina? Quando musica e calcio si fondono

Cosa c’entra Vegas Jones con la Fiorentina? Lo scopriremo di certo ai Tim Summer Hits 2022 dove l’artista sarà tra gli ospiti. Di recente infatti ha collaborato col neo portiere viola Pierluigi Gollini tornato in Italia dopo l’avventura al Tottenham di Antonio Conte conclusa con tantissima panchina e pochissimo spazio. I due infatti hanno scritto Champions Dream che a dire il vero per Gollini, o Gollorius come si fa chiamare quando rappa, non è il debutto visto che nel 2018 aveva cantato Rapper con i guanti. Parte del video del brano è stato registrato al Tottenham Stadium di Londra e il ragazzo ha accettato alla grande di prendervi parte perché ha ritenuto il progetto nuovo e molto interessante. In merito al brano il calciatore ha specificato: “Col Tottenham giocavo in un blocco ora in Champions League, ho vinto la sfida con la mia vita”. Chissà che la canzone non verrà riproposta stasera di fronte al pubblico dei Tim Summer Hits.

Vegas Jones, nome d’arte di Matteo Privitera, è un rapper italiano nato a Garbagnate Milanese il 28 settembre del 1994. Essendo molto giovane, si è avvicinato al mondo della musica fin da quando era piccolo, prendendo spunto e riferimento dalla musica e dalla cultura statunitense. I suoi primi brani li ha pubblicati direttamente su YouTube ottenendo un grande successo e affermandosi, così, piano piano, nel panorama della musica rap italiana, raggiungendo un grande seguito. Ha realizzato, nel corso degli anni, anche numerose collaborazioni con vari artisti e gruppi, come MadMan, Gemitaiz, Gué Pequeno, Jenn Morel e tanti altri. Dall’inizio della sua carriera ha prodotto due album in studio, uno nel 2018 intitolato Bellaria e uno l’anno successivo chiamato La bella musica; due mixtape nel 2015 e nel 2016, chiamati rispettivamente Oro nero e Chic Nisello; tre EP, Cordiali saluti skillstape, Gratta & Vinci skillstape, Giro veloce e numerosi singoli, sia come artista principale e solista, sia come ospite per realizzare collaborazioni e featuring. Tra le sue canzoni più famose ricordiamo sicuramente: Malibu, Trankilo, Amnésie, Follia del mattino, Sballo shallo, Brillo, Solido, 1000 domande, Yankee Candle, Pelle d’oca, Puertosol, Ulala, No va be, Due spicci, Gucci Benz, Ricco e numerose altre canzoni che potrete ascoltare su tutte le piattaforme digitali.

