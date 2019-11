Veggente di Akita, nuova rivelazione dopo 46 anni/ “Un angelo mi ha detto che…”

La suora giapponese Agnes Katsuko Sasagawa, nota come la veggente di Akita, ha avuto una nuova rivelazione privata. È arrivata 46 anni dopo l’ultimo messaggio che la Chiesa ha riconosciuto come autentico. Erano le 3.30 del 6 ottobre scorso quando – racconta la veggente 88enne – un angelo le è apparso dicendole: «È bene che tu dica a tutti: copritevi di cenere e recitate il Rosario penitente tutti i giorni. E tu devi diventare una bambina e offrire sacrifici tutti i giorni». Suor Agnes, come riportato da Aleteia, si è a lungo interrogata sulla possibilità di divulgare o meno questo messaggio. Ha deciso di farlo due giorni dopo, quando nella Santa Messa la liturgia parlava della profezia di Giona che predicava il pentimento attraverso gli stessi segni chiesti dall’angelo. Convinta che quella rivelazione privata non contraddicesse ciò che Dio chiede continuamente, la veggente di Akita ha deciso di raccontare cosa le è successo. Il messaggio, tradotto in inglese, è stato diffuso negli Stati Uniti da un emittente radiofonica cattolica del Massachusetts, WQPH.

VEGGENTE DI AKITA, NUOVA RIVELAZIONE DOPO 46 ANNI

La rivelazione ha ovviamente innescato un dibattito che ha coinvolto la stessa emittente radiofonica. Interrogata sulla veridicità del racconto della veggente di Akita, recentemente guarita da un tumore al collo, ha diffuso un comunicato ufficiale per sostenere le fonti che le avevano inviato il testo. «Le fonti sono affidabili e coraggiose, e ci hanno chiesto di divulgare direttamente il suo messaggio». La radio ha fatto sapere anche che «suor Agnes ha sofferto molto dall’ultimo messaggio di Akita» e che questa nuova rivelazione «che abbiamo ottenuto attraverso fonti a lei vicine» ha «provocato nuove tribolazioni a lei e ai suoi confidenti». La rivelazione è un semplice, e al tempo stesso straordinario, appello al pentimento. Questo nuovo messaggio diffuso dalla veggente di Akita chiede di recitare il Rosario penitente e di coprirsi di cenere come hanno fatto gli abitanti di Ninive quando ascoltarono la profezia di Giona. «Non abbiamo alcun motivo per assumere rischi associati alla pubblicazione di una storia sensazionalista», ha aggiunto l’emittente radiofonica.

