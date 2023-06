Veggente Gisella Cardia/ L’ex moglie del marito Gianni “Mai pagato alimenti a figlia”

Ampio spazio ieri mattina durante il programma Mattino Cinque News, al caso della Madonna di Trevignano Romano. Il talk di Canale 5 condotto da Federica Panicucci ha mandato in ondata le parole dell’ex moglie di Gianni Cardia, quest’ultimo, marito della sedicente veggente Gisella Cardia, e da tempo sotto i riflettori dei media per via delle apparizioni della Madonna. L’ex del signor Cardia ha risposto alle domande dello scrittore David Murgia, raccontando il suo rapporto con il marito di Gisella: “Ho saputo di questa storia in televisione, sono rimasta sorpresa. È una cosa assurda che non mi interessa”, ha fatto subito chiarezza.

Rompe il femore a 100 anni: sbagliano ad ingessarla 3 volte/ Aperta un'indagine

Gianni Cardia ha avuto una figlia da questa donna, e a riguardo l’ex moglie ha spiegato: “Io prendo le distanze, non lo contatto da circa 20 anni. Lui non ha pagato neanche il mantenimento per sua figlia. Quando lo chiamavo per parlare della figlia, lui attaccava. Lui non si è interessato mai di niente, non mi interessa più”. Un rapporto che sembrerebbe essere quindi molto complicato: “Mia figlia ci è andato per un po’ a Trevignano Romano, poi lei da maggiorenne ha deciso di non andarci più. Siamo lontani anni luce da lui”.

Alice Neri, la suocera: "Vogliamo la verità per la bambina"/ Il marito: "Attendo dati certi"

VEGGENTE GISELLA CARDIA, PARLA L’EX MOGLIE DI GIANNI CARDIA: LA REPLICA DI PAOLA FELLI

In collegamento con Mattino Cinque News anche Paola Felli, la portavoce di Gisella, che ha replicato a muso duro a tali dichiarazioni della donna: “Questo è veramente gossip e non ha nulla a che fare con la Madonna. Questa intervista vuole screditare Gisella a tutti i costi”. Ovviamente è difficile giudicare da tale intervista, anche perchè bisognerebbe ascoltare anche Gianni Cardia sull’argomento.

Da segnalare infine che David Murgia, a Pomeriggio Cinque, aveva mostrato un video di Gisella Cardia che risalirebbe ad un mese esatto fa, il 3 maggio, in cui si vede la stessa Gisella che tiene un discorso prima del classico rosario sulla collina “delle apparizione”, e durante il quale la veggente dice chiaramente di non aver alcun interesse nel riconoscimento della Chiesa: “Non importa che venga riconosciuta dal mondo e neppure dalla Chiesa, a me importa essere solo riconosciuta da Dio”.

16ENNE ACCOLTELLA PROF AD ABBIATEGRASSO/ “Marito docente aveva già bocciato l'alunno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA