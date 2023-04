Veggente Gisella Scarpulla ancora a Trevignano?/ “Sarebbe a 300 metri da casa sua”

Mattino Cinque News è tornato ad occuparsi del caso della Madonna di Trevignano e della veggente Gisella. L’inviato Paolo Capresi ha subito raccontato uno scoop in merito alla presunta ‘fuga’ della stessa Gisella: “Gisella è stata vista alle case popolari a 300 metri dalla sua abitazione – ha raccontato il giornalista del talk Mediaset – l’avrebbero riconosciuta due persone diverse. I fedeli della veggente hanno quattro appartamenti in disponibilità lì di cui uno vuoto, per cui un’ipotesi di cui si parla in paese in maniera sempre più insistente è che invece di allonatanrsi e andare via Gisella sia proprio in questo appartamento, anche perchè il cugino Mario dalla Romania ha smentito che lei sia stata lì dicendo che sono mesi che non parla con la parente”.

Paolo Brosio, in collegamento con Mattino Cinque News, ha ribadito la sua teoria sulla veggente della Madonna di Trevignano: “Ci sono delle zone che non mi convincono della sua vita, altre invece dove si manifesta in maniera evidente il sovrannaturale. Vengono comprate tre statuine della Madonna in via della Conciliazione, una viene tenuta da Nocioni mentre l’altra viene data ad una fedele di Gisella. Quando 24 persone stavano pregando davanti alla Madonnina, improvvisamente è arrivata Gisella e la statuetta ha iniziato a lacrimare”.

MADONNA DI TREVIGNANO, IL PARERE DI PAOLO BROSIO SULLA VEGGENTE GISELLA: “COSA MI CONVINCE E COSA NO”

Paolo Brosio ha parlato anche delle stigmate: “Sono vere o sono false? Un medico ha potuto constatare il sangue da queste ferite nel giorno della passione. Come possiamo dirlo noi senza una competenza specifica se non c’è una commissione medicio scientifica e teologica. Una cosa che non mi convince è quella invece della pizza e del coniglio, se veramente avvenissero non ne parlerebbe”. Quindi Brosio si è domandato: “E se domani venisse fuori che il sangue non è di animale ma di uomo? Allora facciamo un rogo a Trevignano e bruciamo tutti”.

A riguardo Paolo Capresi ha aggiunto: “Io ho presentato un’istanza per rompere i dubbi sul sangue delle statuette per capire se sia animale o umano. Io temo che ci siano ulteriori più brutte sorprese: tutte le Madonnine che hanno pianto, compresa quella di Nocioni, sono entrate prima in contatto con Gisella e la Madonnina su cui sono state fatte le analisi non è quella che avrebbe pianto in casa sua”.











